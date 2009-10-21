Администрация Президента вместе с учителями подвели первые итоги

В течение года проводился мониторинг: как оценивают школьные нововведения сами ученики, родители и педагоги? На фоне позитива удалось обозначить и немало проблем, которые также требуют анализа.

– Учителя высказывали серьезные претензии к содержанию новых учебных планов и программ, отметив несоблюдение межпредметных связей, нерациональное распределение часов на изучение отдельных дисциплин и тем. Например, в ряде гимназий исчез второй иностранный язык, хотя декрет не позволяет им работать по особым правилам. Несомненно, надо продолжать доработку учебных планов и программ чтобы они соответствовали потребностям современной школы, – отметил глава Администрации Президента Республики Беларусь Владимир Макей.

По-прежнему нужны учителя математики, физики и химии, зато в переизбытке преподаватели гуманитарных предметов. Родители в свою очередь остались недовольны физической подготовкой своих детей. Уроки скучные и не вызывают интереса к спорту, а нормативы – часто непосильны для школьников.

– Китайская притча, в которой дети должны сказать, какой вывод они должны сделать. Я, честно говоря, сам читал, до сих пор не смог сделать вывод. В разделе деньги – рассказывается о том, какие деньги выпускаются в мире, белорусских денег нет. Лидеры государств – приводятся лидеры стран восьмерки, нашего Президента или руководителей государства нет. Есть и ряд других второстепенных деталей, но они имеют очень принципиальное значение, – подчеркнул Владимир Макей.