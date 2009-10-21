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Беларусь получила материалы расследования авиакатастрофы истребителя в Польше

21 октября 2009 19:54
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Они поступили в Министерство обороны страны. После изучения и анализа данных, информация будет представлена общественности.Напомним, авиакатастрофа с белорусским истребителем Су-27 произошла 30 августа в польском Радоме. Военный самолёт разбился во время выполнения фигуры высшего пилотажа. Оба члена экипажа – летчики-снайперы Александр Марфицкий и Александр Журавлевич погибли. Они увели самолет от населенного пункта, не катапультируясь, и ценой своей жизни предотвратили более тяжкие последствия. Сразу после катастрофы Минобороны Беларуси озвучило предварительную версию крушения – попадание птицы в двигатель. Возбуждено сразу два уголовных дела – белорусской и польской сторонами.
# общество # происшествия # Техногенные катастрофы

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