Беларусь получила материалы расследования авиакатастрофы истребителя в Польше

Они поступили в Министерство обороны страны. После изучения и анализа данных, информация будет представлена общественности.Напомним, авиакатастрофа с белорусским истребителем Су-27 произошла 30 августа в польском Радоме. Военный самолёт разбился во время выполнения фигуры высшего пилотажа. Оба члена экипажа – летчики-снайперы Александр Марфицкий и Александр Журавлевич погибли. Они увели самолет от населенного пункта, не катапультируясь, и ценой своей жизни предотвратили более тяжкие последствия. Сразу после катастрофы Минобороны Беларуси озвучило предварительную версию крушения – попадание птицы в двигатель. Возбуждено сразу два уголовных дела – белорусской и польской сторонами.