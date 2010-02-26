Новости по тегу #Спецпроект СТВ - Звездный ринг

Острые, провокационные, злободневные - таковы вопросы на «Звездном ринге». И эту традицию никто не отменял!
Три дня подряд на съёмках «Звёздного ринга» бушуют нешуточные страсти. Спето несколько десятков песен и задано несколько сотен вопросов.
Телекомпания СТВ продолжает съемки уникального проекта «Звездный ринг».
В уникальном проекте сражаются музыканты из Беларуси и России. А публика в зале может лично задать вопрос своему кумиру и услышать живое исполнение.
В суперпроекте «Звездный ринг» звезды белорусской и российской эстрады встретятся в очном поединке. (ВИДЕО)
Звезды шоу-бизнеса готовы выйти на ринг и ударить талантом по другим звездам шоу-бизнеса.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00