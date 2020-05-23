Тактические учения в ходе проверки подразделений ракетных войск Вооружённых Сил заканчиваются в Беларуси

Новости Беларуси. Тактические учения подразделений ракетных войск Вооруженных Сил 23 мая заканчиваются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всю неделю они демонстрировали боевое слаживание и полевую выучку.

Учения проводились на едином тактическом фоне. При этом треть учебно-боевых задач выполнена ночью. Для этого были задействованы полигоны Гожский, Брестский, авиационный полигон Неман, а также территория вблизи Островца.