Тактические учения в ходе проверки подразделений ракетных войск Вооружённых Сил заканчиваются в Беларуси

Новости Беларуси. Тактические учения подразделений ракетных войск Вооруженных Сил 23 мая заканчиваются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Тактические учения подразделений ракетных войск Вооруженных Сил 23 мая заканчиваются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всю неделю они демонстрировали боевое слаживание и полевую выучку.
Учения проводились на едином тактическом фоне. При этом треть учебно-боевых задач выполнена ночью. Для этого были задействованы полигоны Гожский, Брестский, авиационный полигон Неман, а также территория вблизи Островца.
Командиры показали способность управлять, а подчиненные – оперативно выполнять поставленные задачи. Такова предварительная оценка уровню подготовки подразделений ракетных войск. Ими отрабатывалось передвижение частей в районы выполнения учебно-боевых задач, маскировка, подготовка к ведению боя с нанесением ракетных ударов со сменой стартовых позиций.