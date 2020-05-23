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Тактические учения в ходе проверки подразделений ракетных войск Вооружённых Сил заканчиваются в Беларуси

23 мая 2020 11:56
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Новости Беларуси. Тактические учения подразделений ракетных войск Вооруженных Сил 23 мая заканчиваются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тактические учения в ходе проверки подразделений ракетных войск Вооружённых Сил заканчиваются в Беларуси-1

Всю неделю они демонстрировали боевое слаживание и полевую выучку.

Тактические учения в ходе проверки подразделений ракетных войск Вооружённых Сил заканчиваются в Беларуси-4

Учения проводились на едином тактическом фоне. При этом треть учебно-боевых задач выполнена ночью. Для этого были задействованы полигоны Гожский, Брестский, авиационный полигон Неман, а также территория вблизи Островца.

Тактические учения в ходе проверки подразделений ракетных войск Вооружённых Сил заканчиваются в Беларуси-7

Командиры показали способность управлять, а подчиненные – оперативно выполнять поставленные задачи. Такова предварительная оценка уровню подготовки подразделений ракетных войск. Ими отрабатывалось передвижение частей в районы выполнения учебно-боевых задач, маскировка, подготовка к ведению боя с нанесением ракетных ударов со сменой стартовых позиций.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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