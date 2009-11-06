Субстанция для производства противогриппозных средств уже в Минске

Сырье для производства Арпетола 6 ноября привезли из Германии. Тем временем ажиотаж в аптеках пошел на спад, а на диспетчерский пункт скорой помощи поступает все меньше звонков от больных гриппом.

Звонки на станцию скорой помощи не прекращаются ни на минуту. Только находясь здесь, можно поверить, что за 10 минут в Минске 3 человека поломают ноги, у 5 поднимется давление и лишь у 3 температура. Количество вызовов по гриппу не превышается по сравнению с прошлым годом. Только вот просьбы больных стали весьма неожиданными.

Эдуард Козырев главный врач городской станции скорой медицинской помощи:

Бригада скорой помощи работает напряжённо. Но, в то же время, количество общих поступающих вызовов, в том числе и к температурящим пациентам, - стабильно изо дня в день.

Тем временем профилактических препаратов в аптеках так и не хватает. Проблема не в предложении, а в ажиотажном спросе. На предприятии Белмедпрепараты рассказали, что только за последний месяц продали оксолиновой мази в 7 раз больше, чем за весь прошлый год. К слову, на аптечные полки популярная мазь вернется уже на следующей неделе.

В емкостях на предприятии сейчас хранится та самая субстанция для производства Арпетола. Ее доставили прямым рейсом из Германии, а на переработку и расфасовку фармацевтам понадобится 3 дня.

Эту смесь здесь по праву считают долгожданной. Лекарственное средство уже давно исчезло с прилавков белорусских аптек. 6 ноября во второй половине дня предприятие восстановило производство. В планах фармацевтов — изготовить около 700 тысяч упаковок арпетола.

Сергей Благовещенский – директор завода «Лекфарм»:

Поступила к нам 2 партии фармацевтической субстанции. Одна уже находится в работе, производится таблеточная масса. Вторая поступит в работу во вторую смену. Завод будет работать круглосуточно, и к 11 ноября препарат появится в аптеках.

Поступают в нашу страну ежедневно и уже готовые медикаменты. 5 ноября, к примеру, несколько тонн антибиотиков прилетели в Минск из Украины и Индии, а сегодня таблетки, порошки и микстуры уже растаможены в областных пунктах пропуска. На этот раз — по ускоренному варианту.

Основанием для такого, столь неожиданного приятного нововведения, стало решение вне очереди пропускать всю медицинскую продукцию, а также оборудование. На ситуацию с гриппом в государственном таможенном комитете отреагировали незамедлительно. Теперь проверка и оформление документов стала почти мгновенной.

Александр Артюхевич, начальник отдела таможенного оформления и контроля №1 Гродненской региональной таможни:

Изысканы внутренние резервы, выделены сотрудники специально для оформления вышеуказанной категории товаров. На настоящий момент более важных грузов нет.

Ажиотажная скупка лекарств, масочный маскарад и страшилки, передающиеся их уст в уста. До каких крайностей может дойти гриппофобия, сказать сложно. Но очевидно, если взглянуть на себя со стороны, некоторые вещи могут показаться смешными.

Тем временем, в некоторых минских ателье появился новый прибыльный вектор. В мастерские уже поступают заявки на пошив марлевых повязок. К слову, одна штука обойдется в 2 тысячи рублей, хотя обычную повязку можно было бы купить в аптеке и за 280. А на пошив, к примеру, двух сотен таких средств защиты уйдет 2-3 дня.