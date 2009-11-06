Эпидемия по ОРВИ и гриппу объявлена в Бресте и Пинске

Отменены массовые мероприятия, продлены школьные каникулы до середины следующей недели.

Порог заболеваемости в двух городах области превышен в 5 раз. В Бресте диагноз грипп подтвержден у каждого пятого из обратившихся за медицинской помощью с простудными заболеваниями. У 30% диагностирован грипп типа «А», у 15% типа «В», в остальных случаях речь идет об ОРВИ.

Марина Шилович, и.о.заведующего отделом эпидемиологии Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Если коснуться заболеваемости так называемым пандемическим гриппом A H1N1, или свиным гриппом, то на данный момент по области зарегистрировано 8 лабораторно подтвержденных случаев этого гриппа.

В Минске речь идет пока только о противоэпидемических мероприятиях. Школьные каникулы еще продлятся до 11 ноября. В больницах столицы ограничены посещения больных родственниками. В детских садах и общеобразовательных учреждениях должны соблюдаться температурный режим, режим проветривания, проводиться влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств. Ограничено проведение массовых зрелищных, спортивных и других мероприятий, посещение детьми выставок, музеев.