69 белорусов удостоены государственных наград

В почётном списке, наряду с представителями высшего должностного звена, и простые труженики: строители, почтальоны, мастера цехов.
Премьер-министр страны Сергей Сидорский от имени главы государства поздравил тех, чьими руками строится суверенная и стабильная Беларусь. Подчеркнув при этом, что доблестный труд каждого награждённого – залог благосостояния Отечества и источник благополучия каждого.
Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:
Глубокого уважения заслуживают ваша преданность порученному делу, активная жизненная позиция, целеустремленность и весомый личный вклад в динамичное развитие белорусского общества. Современная экономика страны сегодня надежно подкреплена многими государственными программами, успех в реализации которых зависит, прежде всего, от каждого из вас. Уверен, что ваши профессиональные знания, высокая ответственность и умение организовать эффективную работу будут содействовать дальнейшему успешному социально-экономическому, научному и культурному развитию Беларуси.
Трудовой пример обладателей госнаград – доказательство того, как велика роль каждого человека в развитии страны. Наравне с отдельными персоналиями, сегодня были отмечены также и целые коллективы. Однако каждый обладатель личных регалий считает, что это признание общих заслуг.