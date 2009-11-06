69 белорусов удостоены государственных наград

Медалей «За трудовые заслуги» и «Благодарности Президента» удостоены не только руководители некоторых министерств, различных промышленных организаций, предприятий связи, учреждений здравоохранения, образования и культуры.

В почётном списке, наряду с представителями высшего должностного звена, и простые труженики: строители, почтальоны, мастера цехов.

Премьер-министр страны Сергей Сидорский от имени главы государства поздравил тех, чьими руками строится суверенная и стабильная Беларусь. Подчеркнув при этом, что доблестный труд каждого награждённого – залог благосостояния Отечества и источник благополучия каждого.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Глубокого уважения заслуживают ваша преданность порученному делу, активная жизненная позиция, целеустремленность и весомый личный вклад в динамичное развитие белорусского общества. Современная экономика страны сегодня надежно подкреплена многими государственными программами, успех в реализации которых зависит, прежде всего, от каждого из вас. Уверен, что ваши профессиональные знания, высокая ответственность и умение организовать эффективную работу будут содействовать дальнейшему успешному социально-экономическому, научному и культурному развитию Беларуси.

Трудовой пример обладателей госнаград – доказательство того, как велика роль каждого человека в развитии страны. Наравне с отдельными персоналиями, сегодня были отмечены также и целые коллективы. Однако каждый обладатель личных регалий считает, что это признание общих заслуг.