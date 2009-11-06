Рекордное количество сахара заготовила Беларусь для Украины

Уже поставлено более шестидесяти тонн, а планка к концу года – почти в два раза выше.

Отказ от протекционизма по ряду позиций позволяет развивать торговлю, в том числе продовольствием. Украина стала надежным партнером для белорусских молочников, которые летом столкнулись с необходимостью искать новые рынки сбыта своей продукцией. На очереди – сахар. Беларусь уже поставила южным соседям более 60 тысяч тонн. Планка к концу года – почти в два раза выше. Теперь речь идет и о карамельном производстве.

Сахарные перспективы Беларуси в Украине в центре внимания с середины лета. И растут они в исключительно выгодной прогрессии. Планы поставок – с пятидесяти тысяч тонн в августе – за два месяца увеличились вдвое. И все же основные отгрузки сладкого товара еще впереди. Сегодня южные соседи могут обеспечить себя и сами. Но только пока: дефицит сахара в Украине специалисты прогнозируют на начало весны.

Иван Данченко, председатель концерна «Белгоспищепром»:

Пока они испытывают временные трудности, и возникла потребность по сахару, Беларусь будет его поставлять. Вообще с Украиной надо сотрудничать, и мы заинтересованы в том, чтобы у них все получилось, чтобы в Украине была сильная экономика. Тогда у нас будут совсем другие мощности.

Сахар в этом году неожиданно стал хитом среди продуктов белорусского экспорта. Предприятиям пришлось наращивать обороты. К примеру, только с конвейера скидельского комбината выходит тысяча тонн в сутки. Мировой дефицит вызвал небывалый интерес к нашей продукции. Помимо традиционных России, Казахстана и Узбекистана, организованы первые поставки и в Евросоюз. Скидельские сахароделы внесут свой вклад и в компенсацию украинского неурожая.

Дмитрий Коневич, заместитель директора по маркетингу Скидельского сахарного комбината:

В этом году есть проблемы у основных производителей сахара - это Индия и Бразилия. И сейчас белорусский сахар как никогда востребован на внешних рынках. В этом году в Украине неурожай сахарной свёклы. Поэтому сахар востребован, и мы планируем в следующем году тоже развивать отношения с Украиной.

Искать товарища сахароделы собираются не только на вкус, но и на цвет. Скоро в продаже появится коричневый сахар. Такие экстренные маркетинговые изыски - эхо летних ошибок. Тогда, несмотря на небывалый спрос, белое золото продолжало залеживаться на складах по всей стране. Рационального подхода ждет и упаковка – сейчас только пятая часть экспортного сахара фасуется на белорусских предприятиях. То, что товар встречают по одежке, на комбинате усвоили, ведь полностью готовый к продаже сахар на складе не задерживается.

Судя по всему, летний сахарный ажиотаж заставил наши предприятия сделать работу над ошибками. По чайной ложке ходовой товар теперь отгружают даже в США. Русскоязычные эмигранты до сих пор предпочитают подсластить вкус жизни вдалеке от родины отечественным сахаром.