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Субботник в Беларуси состоится 25 апреля

16 апреля 2020 17:18
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Новости Беларуси. Республиканский субботник состоится в Беларуси 25 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Субботник в Беларуси состоится 25 апреля-1

Этот день предложено провести либо на рабочих местах, либо заняться благоустройством. Постановление Совета Министров определяет и порядок перечисления средств на счёт субботника.   

Субботник в Беларуси состоится 25 апреля-4

Деньги в 2020 году пойдут на подготовку к сезону детских лагерей, восстановление историко-культурных ценностей и мемориальных комплексов. Финансовую помощь окажут Национальному художественному музею и проекту по реконструкции братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.  

# Субботники в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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