Субботник в Беларуси состоится 25 апреля

Новости Беларуси. Республиканский субботник состоится в Беларуси 25 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот день предложено провести либо на рабочих местах, либо заняться благоустройством. Постановление Совета Министров определяет и порядок перечисления средств на счёт субботника.

Деньги в 2020 году пойдут на подготовку к сезону детских лагерей, восстановление историко-культурных ценностей и мемориальных комплексов. Финансовую помощь окажут Национальному художественному музею и проекту по реконструкции братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.