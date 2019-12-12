«Студотрядfest» состоится 12 декабря во Дворце культуры в Минске

Новости Беларуси. В Минске 12 декабря будут чествовать лучшие студенческие отряды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске 12 декабря будут чествовать лучшие студенческие отряды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Без внимания не останутся и наниматели, которые трудоустроили молодежь. Фестиваль соберет около 600 человек. Гостей поприветствуют известные белорусские артисты.
Трудовой семестр прошли более 4500 тысяч студентов столичных вузов. Они работали в 355 строительных, педагогических, сельскохозяйственных, экологических и производственных отрядах.