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«Студотрядfest» состоится 12 декабря во Дворце культуры в Минске

12 декабря 2019 08:19
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Новости Беларуси. В Минске 12 декабря будут чествовать лучшие студенческие отряды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Студотрядfest» состоится 12 декабря во Дворце культуры в Минске-1

Без внимания не останутся и наниматели, которые трудоустроили молодежь. Фестиваль соберет около 600 человек. Гостей поприветствуют известные белорусские артисты.

«Студотрядfest» состоится 12 декабря во Дворце культуры в Минске-4

Трудовой семестр прошли более 4500 тысяч студентов столичных вузов. Они работали в 355 строительных, педагогических, сельскохозяйственных, экологических и производственных отрядах.

# Студенты # общество # Фотофакт

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