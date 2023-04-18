Игорь Карпенко в БГПУ: от молодёжи зависит, в чьих руках она будет дальше и кому передадим политический руль

Новости Беларуси. Электоральная культура в молодежной среде. Именно так звучит одна из главных тем диалоговой площадки, которая прошла сегодня, 18 апреля, в столичном педагогическом университете. О предстоящих выборах и изменениях в Избирательном кодексе студентам рассказал глава Центризбиркома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В большой аудитории – ребята со всех факультетов: отличники учебы и активисты. Молодым людям небезразлично наше будущее, поэтому такие мероприятия всегда пользуются спросом. На встрече вспомнили главные тезисы послания главы государства. В частности развитие Беларуси как независимой страны. Поговорили и о сохранении электорального суверенитета. Важно, чтобы подрастающее поколение понимало: вмешательство в политическую жизнь извне недопустимо.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Беларуси:

Наше поколение, которое сегодня стоит у политического руля страны, сделало все возможное, чтобы страну сделать развивающейся, суверенной, независимой, обеспечить мир, спокойствие наших граждан. Дать им возможность мирно трудиться, работать над повышением благосостояния наших людей. А от молодежи зависит, в чьих руках она будет дальше, кому передадим это руль политический.

Анна Щеглова, студентка БГПУ им. Максима Танка:

Диалоговые площадки с ведущими людьми нашего государства очень важны для каждого молодого гражданина нашей страны. Так как они позволяют не только обмениваться опытом, но и получать новые знания, а также сохранять историческую память и историческую правду, что, несомненно, ценно для каждого жителя нашей страны в постоянно меняющейся геополитической ситуации.