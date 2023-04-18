Быстрые диеты сделают только хуже. Как худеть без вреда для организма?
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более миллиарда людей на Земле страдают от избыточного веса. Целлюлит, растяжки и лишние килограммы никому не придают уверенности. Поэтому порой в борьбе за стройность в ход идут самые отчаянные методы. Интернет пестрит заголовками о быстром похудении. Но насколько это эффективно и безопасно для нашего здоровья?
Оксана Пальчик, врач-психотерапевт медицинского центра «Исцеление»:
Я вообще не сторонник быстрого похудения. Это никогда не дает стабильных результатов. Потому что, когда организм быстро сбрасывает вес, он испытывает серьезный физиологический и психологический стресс. Чтобы с этим стрессом справиться, ему нужно включить определенные защитные механизмы. Эти килограммы наберет обратно. Поэтому диеты про быстрое похудение могут быть, но они должны быть очень короткими, а потом вы переходите на правильное питание. Худеть нужно медленно и без стресса.
Организм худеет тогда, когда чувствует себя в безопасности. Большой уровень стресса – это и высокий кортизол, который будет удерживать каждую калорию. Напоминаем, что безвредным для здоровья считается похудение на 1,5 килограмма в неделю или 5% от фактического веса в месяц.
Оксана Пальчик:
Первое правило – хорошее качество еды. Если перестаете есть пищевой мусор, организм перестраивает внутренние процессы, начинает потихоньку худеть. То есть правильная и качественная еда. Минус сахар, убрать быстрые углеводы, это очень важно.
Не менее важным в процессе похудение считается сон. Ложиться спать важно до 11 часов вечера. В противном случае хронический дефицит сна влияет на гормональный фон. Поэтому мы ощущаем упадок сил и нехватку энергии.
Оксана Пальчик:
Если вы не двигаетесь, при этом ваш пищевой режим включает большое количество еды, вы не похудеете. То есть двигаться обязательно нужно. Причем именно двигательная активность косвенно, но при этом явно влияет на потребность в еде. Человек, который регулярно занимается спортом, его потребность в еде не эмоциональная, а физиологична.
А вот если еда стала для вас не просто физиологической необходимостью, а источником радости и антидепрессантом, это повод обратиться к диетологу и психотерапевту. С так называемой пищевой зависимостью самостоятельно справиться крайне сложно.
Оксана Пальчик:
Еда начинает использоваться не по назначению, потому что грустно, нечего делать. Нужно вернуть себя к процессу приготовления еды, трудно, когда вокруг много предложений, всякие кафе с вкусняшками, пиццы, которые безумно вкусно пахнут. Если вы хотите для своего тела хорошего, здорового функционирования, нужно думать о том, что еда должна быть хорошего качества, приготовленная и спокойно за столом съеденная.
*На правах рекламы.