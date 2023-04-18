Быстрые диеты сделают только хуже. Как худеть без вреда для организма?

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более миллиарда людей на Земле страдают от избыточного веса. Целлюлит, растяжки и лишние килограммы никому не придают уверенности. Поэтому порой в борьбе за стройность в ход идут самые отчаянные методы. Интернет пестрит заголовками о быстром похудении. Но насколько это эффективно и безопасно для нашего здоровья?

Оксана Пальчик, врач-психотерапевт медицинского центра «Исцеление»:

Я вообще не сторонник быстрого похудения. Это никогда не дает стабильных результатов. Потому что, когда организм быстро сбрасывает вес, он испытывает серьезный физиологический и психологический стресс. Чтобы с этим стрессом справиться, ему нужно включить определенные защитные механизмы. Эти килограммы наберет обратно. Поэтому диеты про быстрое похудение могут быть, но они должны быть очень короткими, а потом вы переходите на правильное питание. Худеть нужно медленно и без стресса.

Организм худеет тогда, когда чувствует себя в безопасности. Большой уровень стресса – это и высокий кортизол, который будет удерживать каждую калорию. Напоминаем, что безвредным для здоровья считается похудение на 1,5 килограмма в неделю или 5% от фактического веса в месяц.

Оксана Пальчик:

Первое правило – хорошее качество еды. Если перестаете есть пищевой мусор, организм перестраивает внутренние процессы, начинает потихоньку худеть. То есть правильная и качественная еда. Минус сахар, убрать быстрые углеводы, это очень важно.