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Столица салютует Победе

06 мая 2006 08:00
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Традиционный праздничный салют 9 мая в 22.00 минчане и гости столицы смогут увидеть на пяти площадках города:у стеллы <Минск - город-герой>, на проспектах Газеты <Правда> и Притыцкого, у стадиона <Трактор> и в военном городке в Уручье.9 мая с  8.00 и  до  11.30  будет ограничено  движение  транспорта   по  проспекту Независимости от  улицы Володарского до Козлова.  Вход на Октябрьскую площадь в это время будет осуществляться по специальным пропускам.  А с 19. 30 до половины двенадцатого ночи - на площади  Победы будет проходить праздничный концерт. В это время движение от улицы Янки Купалы до улицы Козлова тоже будет ограничено. 
Массовые гуляния   пройдут   во всех районах города и центральных парках столицы.  На проспекте Победителей  будут работать торговые ряды.
# общество # Салют в Минске 3 июля 2014

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