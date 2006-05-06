Столица салютует Победе

Традиционный праздничный салют 9 мая в 22.00 минчане и гости столицы смогут увидеть на пяти площадках города:у стеллы <Минск - город-герой>, на проспектах Газеты <Правда> и Притыцкого, у стадиона <Трактор> и в военном городке в Уручье.9 мая с 8.00 и до 11.30 будет ограничено движение транспорта по проспекту Независимости от улицы Володарского до Козлова. Вход на Октябрьскую площадь в это время будет осуществляться по специальным пропускам. А с 19. 30 до половины двенадцатого ночи - на площади Победы будет проходить праздничный концерт. В это время движение от улицы Янки Купалы до улицы Козлова тоже будет ограничено.

Массовые гуляния пройдут во всех районах города и центральных парках столицы. На проспекте Победителей будут работать торговые ряды.