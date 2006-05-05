Принят проект закона <О республиканских государственно-общественных объединениях>

Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла сегодня в первом чтении проект закона "О республиканских государственно-общественных объединениях".Документ определяет условия деятельности, порядок организации и ликвидации, регулирует вопросы приобретения имущества этими объединениями. Их реорганизация и ликвидация, в соответствии с проектом закона, может проходить с

согласия Президента Беларуси. В отношении республиканских общественно-государственных объединений будет действовать упрощенный порядок регистрации. Для их регистрации потребуется предоставить только два документа - заявление о регистрации и копию решения учредителей. В соответствии с законопроектом, извлечение прибыли не может быть основной целью деятельности данных организаций.

Вместе с тем, предусматривается осуществление ими коммерческой деятельности. Республиканские общественно-государственные объединения могут осуществлять ее непосредственно, без образования коммерческих предприятий и участия в них. Работники объединений не будут относиться к служащим государственного аппарата.