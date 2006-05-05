Подарим городу цветы

В течение первой декады мая в разных уголках столицы планируется высадить десятки тысяч ранневесенних цветов, которым не страшны даже ночные заморозки.В основном это виолы или, как их еще называют в народе, анютины глазки. Из луковичных растений, которые высаживали осенью, первыми проклюнулись крокусы, вслед за ними начинают зацветать тюльпаны и гиацинты. А с середины лета город украсят петуньи, бегонии, сальвия и другие однолетние растения. Всего же в текущем году работники предприятия <Минскзеленстрой> и его районных подразделений планируют высадить около трех миллионов цветов.