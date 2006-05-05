Чей пляж лучше?

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси объявило конкурс на лучшее обустройство мест массового отдыха у водных объектов. Первый тур конкурса пройдет до 31 июля в областях, в рамках второго тура ( а продлиться он до 31 августа) жюри назовет победителей.

При конкурсном отборе будут учитывать обустройство стоянок и подъездов для транспортных средств к местам массового отдыха, наличие и качество указателей на автодорогах, состояние самих подъездных дорог. Также жюри оценит наличие контейнеров и урн для мусора, уровень обустройства общественных туалетов. Особое внимание уделят сооружениям развлекательного и обслуживающего назначения - пунктам общественного питания и розничной торговли, проката пляжного и спортивного инвентаря, лодочных станций, раздевалок.

Победители конкурса будут награждены дипломами и денежными премиями, размер которых будет установлен в ближайшее время.