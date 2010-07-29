Стихия в Беларуси обесточила 400 населенных пунктов

Сильный ветер и падающие на линии электропередач деревья оставили накануне без света 400 населенных пунктов. 145 еще ждут помощи.

Восстановить электроснабжение в пострадавших районах Могилевской области планируется до конца дня.

На многих участках и объектах энергетики работали всю минувшую ночь. Благодаря этому в области не осталось ни одной молочно-товарной фермы, зерносушилки, других производственных объектов АПК, которые не были бы подключены к электроэнергии.

Из-за грозы на Могилевщине произошло 6 пожаров. Сгорели жилые дома и хозпостройки. Причем, по словам специалистов, такое большое количество пораженных молнией построек в один день — большая редкость для региона.

Сильно лило в Гомельской области. В некоторых районах за сутки выпала половина месячной нормы осадков. Вечером порывы шквалистого ветра были до 28 м/с. Повреждены кровли десятков жилых домов, сельхозпостроек и других объектов.

В Витебской области накануне без света остались почти 400 населенных пунктов. К утру электроснабжение полностью восстановлено.

Пострадавших от стихии среди населения, по данным МЧС, нет.

Ливни с грозами синоптики прогнозируют и сегодня.

Фото наиболее пострадавших от разбушевавшейся стихии районов смотрите здесь.