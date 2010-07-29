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В Минске открывается первое кадетское училище

29 июля 2010 09:11
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Оно расположится в помещении бывшей школы-интерната №3. Прием документов здесь начнется уже 2 августа.

На конкурсной основе планируется принять 150 мальчиков, окончивших 7-й или 8-й класс. В училище предусмотрено круглосуточное пребывание.

Учащихся с 1 сентября ждут занятия не только по общеобразовательным предметам, но и по военной, строевой и огневой подготовкам, боевым видам искусств, а также основам правовых знаний.

Юрий Батуро, директор Минского городского кадетского училища:
Мы хотим воспитать не только граждан, но и хороших будущих родителей, которые будут воспитывать хороших детей, то есть патриотов нашей Родины.

# общество # Образование

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