Лукашенко: Беларусь всегда будет идти в первых рядах стран, которые оказывают поддержку беженцам

Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев. Обращаясь к Антонио Гутерресу, глава нашего государства отметил, что у гостя очень почетная миссия — помощь людям, которые оказались в беде.

Зарубежный гость имеет возможность посмотреть нашу страну и убедиться в реальном положении дел.

К сожалению, беженцев в мире не становится меньше, и в Беларусь приезжают тысячи людей со своей родины за помощью.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас постоянно тысячи и тысячи людей беженцев, лиц без гражданства, которые просят помощи у Беларуси. В силу своих возможностей и даже через невозможное мы предоставляем помощь таким людям, и вы об этом информированы.

Я хочу вас заверить, что мы всегда будем сотрудничать с вашим Управлением. У нас сложились очень добрые отношения с Управлением Верховного комиссара по проблемам беженцев. И вы можете быть уверены, что Беларусь всегда будет идти в первых рядах (в хорошем смысле слова) стран, которые оказывают поддержку проблемным людям.

Антонио Гутеррес, Верховный комиссар ООН по делам беженцев:

Мы живем в мире, где люди постоянно перемещаются, и Беларусь не находится в стороне — с учетом географического положения и толерантной природы, сути Вашего народа.

К счастью, Беларусь обошла стороной проблема ксенофобии, которая есть во многих странах мира. Поэтому мы рассматриваем Беларусь как стратегического партнера.

Мы рассматриваем Беларусь как стратегического партнера не только с точки зрения защиты беженцев. Не менее важна и та поддержка, которую Беларусь оказывает в вопросах борьбы с торговлей людьми не только на национальном, но и на мировом уровне.