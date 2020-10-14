Станислав Зась встретился с Виктором Хрениным. Какие темы обсуждали
Новости Беларуси. Международная и региональная безопасность, сотрудничество вооруженных сил в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Эти темы стали ключевыми на встрече министра обороны Виктора Хренина с генсеком ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Станислав Зась находится в Беларуси с рабочим визитом. Партнеры поделились мнениями о повышении эффективности и перспективах многостороннего сотрудничества Вооруженных Сил Беларуси в рамках организации, обсудили и непростую ситуацию в сфере безопасности.
Ожидается, что генеральный секретарь в рамках визита проведет не только ряд встреч, но и лично понаблюдает за финальным этапом командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство», а также примет участие в официальной церемонии его закрытия.