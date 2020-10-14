Станислав Зась встретился с Виктором Хрениным. Какие темы обсуждали

Новости Беларуси. Международная и региональная безопасность, сотрудничество вооруженных сил в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Эти темы стали ключевыми на встрече министра обороны Виктора Хренина с генсеком ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Зась находится в Беларуси с рабочим визитом. Партнеры поделились мнениями о повышении эффективности и перспективах многостороннего сотрудничества Вооруженных Сил Беларуси в рамках организации, обсудили и непростую ситуацию в сфере безопасности.