Прямой эфир

Станислав Зась встретился с Виктором Хрениным. Какие темы обсуждали

14 октября 2020 14:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Международная и региональная безопасность, сотрудничество вооруженных сил в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Эти темы стали ключевыми на встрече министра обороны Виктора Хренина с генсеком ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Зась встретился с Виктором Хрениным. Какие темы обсуждали-1

Станислав Зась находится в Беларуси с рабочим визитом. Партнеры поделились мнениями о повышении эффективности и перспективах многостороннего сотрудничества Вооруженных Сил Беларуси в рамках организации, обсудили и непростую ситуацию в сфере безопасности.

Станислав Зась встретился с Виктором Хрениным. Какие темы обсуждали-4

Ожидается, что генеральный секретарь в рамках визита проведет не только ряд встреч, но и лично понаблюдает за финальным этапом командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство», а также примет участие в официальной церемонии его закрытия.  

# Международное сотрудничество # общество # Станислав Зась # Виктор Хренин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«В час пик очень тяжело». Водитель международного автобуса – о нюансах работы
14 октября 2020 12:26

«В час пик очень тяжело». Водитель международного автобуса – о нюансах работы

Большие машины – его хобби. Минчанин стал лучшим среди водителей городского пассажирского транспорта
14 октября 2020 12:23

Большие машины – его хобби. Минчанин стал лучшим среди водителей городского пассажирского транспорта

«Любить тебя буду всегда». Посмотрите, как трогательно военные поздравляют своих мам
14 октября 2020 12:17

«Любить тебя буду всегда». Посмотрите, как трогательно военные поздравляют своих мам