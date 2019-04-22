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Стальные васильки появились на въезде в Уручье

22 апреля 2019 14:56
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Новости Беларуси. Новый арт-объект появился в Первомайском районе Минска. На улице Руссиянова установили цветочную конструкцию, рассказали в программе «Минск и минчане».

Стальные васильки появились на въезде в Уручье-1

Теперь символ этого района – васильки. Именно эти цветы встречают минчан на въезде в Уручье.

Они из нержавеющей стали, так что беспокоиться о сохранности красоты не стоит.

Стальные васильки появились на въезде в Уручье-4

Стальные васильки появились на въезде в Уручье-6

Планы по озеленению и эстетизации у района большие. Цветами украсят территорию вдоль проспекта Независимости и въезды в город. Запланированы работы по устройству двух композиций на откосе у станции метро. Первая приурочена к 50-летию Первомайского района, вторая композиция будет посвящена II Европейским играм.

# Достопримечательности Минска # общество

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