Сретение 15 февраля празднуют православные христиане

Новости Беларуси. Православные христиане 15 февраля отмечают один из 12 главных православных праздников – Сретение. Это слово с древнеславянского переводится как «встреча».

В Ветхом Завете сказано, что в этот день родители принесли младенца Иисуса в иерусалимский храм для обряда посвящения.

Там их встретил праведный старец Симеон, он и узнал в ребенке Господа, который должен стать Спасителем. С тех пор много веков подряд на Сретение в церкви освящают свечи в знак очищения мира истинным светом. Сегодня в храмах много детей. Именно к ним обращается Церковь, приветствуя тех, кто делает