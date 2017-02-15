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В Минске сбор на финансирование госрасходов уже заплатили 15000 человек: собрали 4200 тысяч рублей

15 февраля 2017 11:25
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Новости Беларуси. Налоговые службы Минска до конца февраля будут работать в усиленном режиме. Это связано с увеличением обращений граждан, которые подпадают под действие Декрета № 3 о социальном иждивенчестве.

За пояснениями в соответствующие комиссии уже обратились почти 18 тысяч минчан.

Галина Гуринович, заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску:
Граждане города Минска активизировались в этом направлении. Буквально за последние 10 дней 3000 граждан платили сбор. Всего на 14 февраля уплатили сбор порядка 15 тысяч человек на сумму 4 миллиона 200 тысяч белорусских рублей.

Комиссии, которые рассматривают обращения граждан, работают во всех регионах страны. Только в Бресте от уплаты сбора на финансирование госрасходов освобождены почти половина заявителей.

Информацию можно подавать любым удобным способом – лично, через доверенное лицо, по почте или в виде электронного сообщения.

Последний способ наиболее актуален для тех, кто в данный момент находится за границей. На сайте Министерства по налогам и сборам есть сервис «Электронное обращение», куда посылаются пояснения (в том числе из других стран) с прикрепленными файлами, которые подтверждают отсутствие в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Налоги # Галина Гуринович

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