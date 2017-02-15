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При Минобразования создадут Общественный совет по вопросам образования

15 февраля 2017 11:20
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Новости Беларуси. Общественный совет по вопросам образования будет создан при Министерстве образования.

Об этом сообщил глава ведомства Игорь Карпенко.

В одной из столичных школ 15 февраля депутаты, ректоры, педагоги и представители министерства обсудили итоги работы в сфере образования и проблемы, которые необходимо решить в ближайшее время. Не обошли вниманием и тему создания Общественного совета по вопросам образования.

В него войдут политики, родители, представители культуры и здравоохранения.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
Для чего? Для того, чтобы этот совет стал своеобразной площадкой определения возможных рисков, которые могут возникнуть в системе образования. Для того, чтобы вырабатывать качественные управленческие решения, чтобы обсуждать наиболее острые проблемы.

Реформы в системе образования сегодня – одна из самых обсуждаемых тем.

Шестой школьный день, упрощенный способ отдать ребенка в школу с пяти лет, классы до 30 человек и обновленные учебники. К слову, уже полностью отредактированы пособия для первых, пятых и десятых классов. Впереди порядка 30 книг для третьих и седьмых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Образование в Беларуси # Игорь Карпенко

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