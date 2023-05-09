Сразу ноты отложили на полку. Почему советский народ мог остаться без «Дня Победы»?

Вечный огонь, мемориалы и памятники героям – зримые символы долгожданной Победы в Великой Отечественной войне. Они – физическое отражение памяти народа. Но есть вещи, к которым можно прикоснуться только душой. Непростую историю гимна свободы и подвига в программе Новости «24 часа» на СТВ расскажет Екатерина Капылович.

Эта мелодия знакома каждому, в чьей душе, даже спустя десятилетия, нестерпимо болит. Каждому, кто все эти годы бережно хранит в сердце воспоминания. Каждому, для кого День Победы – больше, чем просто праздник.

Советские войска приближались к долгожданной цели 1 418 дней, проделав сложнейший путь к миру и свободе. У песни «День Победы» тоже была своя непростая дорога, но к народному признанию. В марте 1975 года в честь 30-й годовщины освобождения от фашистских захватчиков Союз композиторов СССР учредил массовый конкурс песни. В творческом состязании решил принять участие и советский поэт Владимир Харитонов.

Признанный автор написал проникновенный текст, а за музыкальным обрамлением произведения обратился к тогда еще молодому и неизвестному композитору Давиду Тухманову.

Удивительно, но композиция не заняла никакого места в конкурсе к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Представители цензуры сочли, что автор музыки слишком молод и не может написать серьезную композицию. Ноты отложили на полку до конца 1975 года. Именно тогда композиция получила второе рождение. Лев Лещенко исполнил ее на концерте ко Дню милиции. С тех пор Лев Валерьянович у многих ассоциируется с «Днем Победы».

Песне почти полвека. И все эти годы она несет в себе незыблемую память. Ни один праздник, посвященный Великой Победе, не обходится без знакомых аккордов. А спеть композицию в такой день – честь и особое доверие для каждого артиста.

Валерий Громада, первый заместитель министра культуры Беларуси:

Песня высокохудожественная, поэтому на больших, на праздничных мероприятиях, на госспецмероприятиях ее доверяют исполнять только лучшим исполнителям, людям, профессионалам своего дела. С большим трепетом и особой гордостью исполнить гимн Великой Победе готовится народный артист Беларуси Владимир Громов.

Владимир Громов, народный артист Беларуси:

Когда выходишь исполнять эту песню, я считаю, это своего рода гимн памяти своим родным и близким. И для меня это торжественно и почетно. Для меня это все время как, не скажу, что экзамен на стойкость, но это ощущение какого-то единения с той памятью о своих родных и близких.