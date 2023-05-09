«Очень большая честь». Они несут Вахту памяти на площади Победы и оберегают памятники воинам – вот что рассказали белорусские дети

Форма состоит из пилотки с кокардой, закрепляем ее невидимками по краям, чтобы при ходьбе не слетала и не двигалась. Она должна ровненько идти, прямо – два пальца у бровей. Далее у нас идет китель, на кителе у нас погоны, аксельбант. Это последние приготовления перед тем, как учащиеся столичной средней школы № 118 заступят на несение Вахты памяти у мемориала на площади Победы в Минске.

Варвара Хатько, караульная Поста № 1 города-героя Минска:

Мы очень долго к этому готовились. Мы учили мемориальный шаг, строевой шаг, вынос руки.

Анастасия Ботникова, караульная Поста № 1 города-героя Минска:

В 8 классе я из окна наблюдала, как ребята тренируются, пять лет назад. Мне безумно хотелось к ним попасть, но в тот раз, к сожалению, не получилось. В этот раз, когда мне сказали, я очень рада была. Варвара Хатько:

На самом деле у нас многие дети расстроились, когда поняли, что отряд уже набран, то есть 25 человек плюс запас у нас есть. В отряде самые лучшие ученики. Они прошли серьезную подготовку. Чувствуется необыкновенное волнение. Быть в числе почетного караула у Вечного огня – дело чести.

Заступаю в почетный караул у Поста № 1. Торжественно клянусь быть достойным памяти погибших. Они давно для себя решили быть достойными продолжателями поколения победителей и вносят свой вклад в сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны.

Этот с трудом проходимый путь даже для молодых людей, ведет к местному погосту. Несколько лет назад студенты Витебского университета узнали об этом неизвестном захоронении. Провели свое историческое расследование. Уже известно: во время Великой Отечественной в этих местах шли ожесточенные бои за Витебск. Гибли на земле и в воздухе.

Николай Пивовар, учитель истории Витебского кадетского училища:

Самолет был двухместный сбит. Один летчик выпрыгнул с парашютом и спасся, прятался и остался жив. Второй неизвестный, был ранен во время этого падения, и немцы его схватили. Водили по деревне, а потом убили – расстреляли. И здесь уже местные жители его похоронили.

Установить имя и фамилию героя еще предстоит. Но теперь каждый знает, что здесь покоится тот, кто ценой собственной жизни боролся за мирное небо.

В прошлом году студенты Витебского государственного университета установили обелиск с надписью: «Воину-защитнику от благодарных потомков». Накануне 9 Мая кадеты и будущие гуманитарии снова здесь, чтобы благоустроить захоронение. А такое обычное для белорусской молодежи дело – забота о памятном месте – второкурсника Давида Диндикова даже вдохновило на поэтические строки.

Взлетел ты ввысь с аэродрома, тяжелый год 42-й.

Когда земля омыта кровью, стонала, корчилась от боли под вражеской ногой.

Как только сходит снег, весной к благоустройству захоронений приступают и школьники Боровской школы. На территории сельсовета несколько воинских захоронений. И ни одно из них не забыто молодым поколением белорусов. Все вместе расчищают дорожки, сметают листву с мемориальных плит, убирают сорняки. Вдобавок изучают историю фамилий.

Артем Досин, учащийся Боровской средней школы:

236 человек, мирных жителей деревни Боровое также погибли в этой войне. Меня очень поражает жестокость фашистов, потому что то, что они творили с нашими предками, – это очень страшно. Боровое в годы войны так же было на половину спалено, оно восстановилось.

Передать эстафету памяти следующим поколениям – это особая миссия, считают старшеклассники. Ведь именно им выпала честь открыть капсулу времени. 100 лет назад молодежь деревни написала завещание потомкам.

Вскрыли эту капсулу, прочитали. Она, конечно, была не в очень хорошем виде, время ее потрепало, но все равно основные мысли мы прочитали – о мире, о добре. Вдохновившись строками сельчан, современные мальчишки и девчонки составили свое письмо в будущее, его хранят в школьном музее.

Чтобы учились, как мы, были хорошими учениками.

Чтобы через 100 лет помнили и хранили память.

Чтобы помнили историю, потому что помнить историю – значит будут мир, единство. Тем временем в столице мемориальный отряд готов заступить в караул. Внешний вид – с иголочки, дисциплина – почти армейская. Уже скоро 40 лет как школьники несут Вахту памяти у Вечного огня на площади Победы. За учебный год на Пост №1 заступают около 900 юношей и девушек старших классов. Вахту несут с сентября по май с четверга по воскресенье.

Четыре смены по пять человек с 10 утра до половины первого, чеканя шаг, сменяют друг друга каждые 15 минут. Эти мгновения с замиранием сердца, не шелохнувшись, они стоят с гордо поднятой головой, отдавая дань благодарности поколению победителей за мирное небо, будто передавая невидимую эстафету памяти каждому пришедшему к величественному монументу.