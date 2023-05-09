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«Очень большая честь». Они несут Вахту памяти на площади Победы и оберегают памятники воинам – вот что рассказали белорусские дети

09 мая 2023 16:43
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Форма состоит из пилотки с кокардой, закрепляем ее невидимками по краям, чтобы при ходьбе не слетала и не двигалась. Она должна ровненько идти, прямо – два пальца у бровей. Далее у нас идет китель, на кителе у нас погоны, аксельбант.  

Это последние приготовления перед тем, как учащиеся столичной средней школы № 118 заступят на несение Вахты памяти у мемориала на площади Победы в Минске.  

«Очень большая честь». Они несут Вахту памяти на площади Победы и оберегают памятники воинам – вот что рассказали белорусские дети-1

Варвара Хатько, караульная Поста № 1 города-героя Минска:  
Мы очень долго к этому готовились. Мы учили мемориальный шаг, строевой шаг, вынос руки.  

«Очень большая честь». Они несут Вахту памяти на площади Победы и оберегают памятники воинам – вот что рассказали белорусские дети-4

Анастасия Ботникова, караульная Поста № 1 города-героя Минска:  
В 8 классе я из окна наблюдала, как ребята тренируются, пять лет назад. Мне безумно хотелось к ним попасть, но в тот раз, к сожалению, не получилось. В этот раз, когда мне сказали, я очень рада была.  

Варвара Хатько:  
На самом деле у нас многие дети расстроились, когда поняли, что отряд уже набран, то есть 25 человек плюс запас у нас есть.  

В отряде самые лучшие ученики. Они прошли серьезную подготовку. Чувствуется необыкновенное волнение. Быть в числе почетного караула у Вечного огня – дело чести.  

«Очень большая честь». Они несут Вахту памяти на площади Победы и оберегают памятники воинам – вот что рассказали белорусские дети-7

Заступаю в почетный караул у Поста № 1. Торжественно клянусь быть достойным памяти погибших.  

Они давно для себя решили быть достойными продолжателями поколения победителей и вносят свой вклад в сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны.  

«Очень большая честь». Они несут Вахту памяти на площади Победы и оберегают памятники воинам – вот что рассказали белорусские дети-10

Этот с трудом проходимый путь даже для молодых людей, ведет к местному погосту. Несколько лет назад студенты Витебского университета узнали об этом неизвестном захоронении. Провели свое историческое расследование. Уже известно: во время Великой Отечественной в этих местах шли ожесточенные бои за Витебск. Гибли на земле и в воздухе.  

«Очень большая честь». Они несут Вахту памяти на площади Победы и оберегают памятники воинам – вот что рассказали белорусские дети-13

Николай Пивовар, учитель истории Витебского кадетского училища:
Самолет был двухместный сбит. Один летчик выпрыгнул с парашютом и спасся, прятался и остался жив. Второй неизвестный, был ранен во время этого падения, и немцы его схватили. Водили по деревне, а потом убили – расстреляли. И здесь уже местные жители его похоронили.  

«Очень большая честь». Они несут Вахту памяти на площади Победы и оберегают памятники воинам – вот что рассказали белорусские дети-16

Установить имя и фамилию героя еще предстоит. Но теперь каждый знает, что здесь покоится тот, кто ценой собственной жизни боролся за мирное небо.  

«Очень большая честь». Они несут Вахту памяти на площади Победы и оберегают памятники воинам – вот что рассказали белорусские дети-19

В прошлом году студенты Витебского государственного университета установили обелиск с надписью: «Воину-защитнику от благодарных потомков». Накануне 9 Мая кадеты и будущие гуманитарии снова здесь, чтобы благоустроить захоронение. А такое обычное для белорусской молодежи дело – забота о памятном месте – второкурсника Давида Диндикова даже вдохновило на поэтические строки.  

«Очень большая честь». Они несут Вахту памяти на площади Победы и оберегают памятники воинам – вот что рассказали белорусские дети-22

Взлетел ты ввысь с аэродрома, тяжелый год 42-й.  
Когда земля омыта кровью, стонала, корчилась от боли под вражеской ногой.  

«Очень большая честь». Они несут Вахту памяти на площади Победы и оберегают памятники воинам – вот что рассказали белорусские дети-25

Как только сходит снег, весной к благоустройству захоронений приступают и школьники Боровской школы. На территории сельсовета несколько воинских захоронений. И ни одно из них не забыто молодым поколением белорусов. Все вместе расчищают дорожки, сметают листву с мемориальных плит, убирают сорняки. Вдобавок изучают историю фамилий.  

«Очень большая честь». Они несут Вахту памяти на площади Победы и оберегают памятники воинам – вот что рассказали белорусские дети-28

Артем Досин, учащийся Боровской средней школы:  
236 человек, мирных жителей деревни Боровое также погибли в этой войне. Меня очень поражает жестокость фашистов, потому что то, что они творили с нашими предками, – это очень страшно. Боровое в годы войны так же было на половину спалено, оно восстановилось.  

«Очень большая честь». Они несут Вахту памяти на площади Победы и оберегают памятники воинам – вот что рассказали белорусские дети-31

Передать эстафету памяти следующим поколениям – это особая миссия, считают старшеклассники. Ведь именно им выпала честь открыть капсулу времени. 100 лет назад молодежь деревни написала завещание потомкам.  

«Очень большая честь». Они несут Вахту памяти на площади Победы и оберегают памятники воинам – вот что рассказали белорусские дети-34

«Очень большая честь». Они несут Вахту памяти на площади Победы и оберегают памятники воинам – вот что рассказали белорусские дети-36

Вскрыли эту капсулу, прочитали. Она, конечно, была не в очень хорошем виде, время ее потрепало, но все равно основные мысли мы прочитали – о мире, о добре.  

Вдохновившись строками сельчан, современные мальчишки и девчонки составили свое письмо в будущее, его хранят в школьном музее.  

«Очень большая честь». Они несут Вахту памяти на площади Победы и оберегают памятники воинам – вот что рассказали белорусские дети-39

Чтобы учились, как мы, были хорошими учениками.  

«Очень большая честь». Они несут Вахту памяти на площади Победы и оберегают памятники воинам – вот что рассказали белорусские дети-42

Чтобы через 100 лет помнили и хранили память.  

«Очень большая честь». Они несут Вахту памяти на площади Победы и оберегают памятники воинам – вот что рассказали белорусские дети-45

Чтобы помнили историю, потому что помнить историю – значит будут мир, единство.  

Тем временем в столице мемориальный отряд готов заступить в караул. Внешний вид – с иголочки, дисциплина – почти армейская. Уже скоро 40 лет как школьники несут Вахту памяти у Вечного огня на площади Победы. За учебный год на Пост №1 заступают около 900 юношей и девушек старших классов. Вахту несут с сентября по май с четверга по воскресенье.  

«Очень большая честь». Они несут Вахту памяти на площади Победы и оберегают памятники воинам – вот что рассказали белорусские дети-48

Четыре смены по пять человек с 10 утра до половины первого, чеканя шаг, сменяют друг друга каждые 15 минут. Эти мгновения с замиранием сердца, не шелохнувшись, они стоят с гордо поднятой головой, отдавая дань благодарности поколению победителей за мирное небо, будто передавая невидимую эстафету памяти каждому пришедшему к величественному монументу.  

«Очень большая честь». Они несут Вахту памяти на площади Победы и оберегают памятники воинам – вот что рассказали белорусские дети-51

Очень большая честь нести Вахту памяти на Посту № 1. Чувства очень волнительные. В сердце должен быть у человека патриотизм.  

# Великая Отечественная война # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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