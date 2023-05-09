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В метро даже детей рожали! Вот как жила Москва в годы ВОВ

09 мая 2023 16:54
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В планах фашистской Германии захват Москвы имел первостепенное значение. Гитлер ставил перед вермахтом задачу: за пять месяцев разгромить Советский Союз. При этом захват Москвы означал бы как в политическом, так и в экономическом отношении решающий успех.

В метро даже детей рожали! Вот как жила Москва в годы ВОВ-1

Уже в первые дни войны столицу начали готовить к обороне. В целях защиты от фашистских бомбардировщиков над городом запускались дирижабли, проводилась маскировка зданий. Были перекрашены в черный цвет купола соборов, зачехлены звезды на башнях Кремля, были установлены фанерные декорации домов – все для того, чтобы Москва стала неузнаваемой для вражеских летчиков. Первый налет немецкая авиация совершила через месяц после начала Великой Отечественной войны.

В метро даже детей рожали! Вот как жила Москва в годы ВОВ-4

Юрий Кнутов, военный историк, директор Музея войск ПВО (Россия):
Командующий вторым воздушным флотом Германии фельдмаршал Кессельринг говорил своим командирам экипажей, эскадрилий о том, что бояться нечего, у русских нет ни зениток, нет летчиков, которые умеют летать ночью, вести боевые действия и тем более нет аэростатов заграждения. И они полетели, абсолютно в общем-то надеясь на легкую прогулку, то, что Москва будет гореть факелом. Закончилось это тем, что 10 % немецких самолетов (22 самолета) были уничтожены.

В метро даже детей рожали! Вот как жила Москва в годы ВОВ-7

Люди создавали группы самозащиты: занимали посты на чердаках и крышах, тушили зажигательные бомбы. Важным стратегическим объектом становится метро. В военное лихолетье в Москве работала 21 станция. На ночь москвичи брали самое необходимое и спускались в подземку, чтобы уцелеть.

В метро даже детей рожали! Вот как жила Москва в годы ВОВ-10

Александр Михайлов, специалист-историк Музея Победы (Россия):
Мы с вами находимся на станции Московского метрополитена, которая называется «Маяковская». Это, пожалуй, одна из самых известных станций метро, которая тогда мелькала в том числе на фото- и кинохронике. Мы с вами можем здесь увидеть москвичей, которые укрываются от немецких авианалетов на станции.

В метро даже детей рожали! Вот как жила Москва в годы ВОВ-13

Подземка жила как полноценный город. В метрополитене работали магазины, библиотеки, парикмахерские и даже стихийный роддом. За время воздушных тревог в Московском метро появились на свет 217 малышей. Как только светало, транспортная артерия возобновляла работу, а горожане шли на предприятия и учебу. Несмотря на трудности, все – и в тылу, и на фронте – понимали: Победа – дело общее.

В метро даже детей рожали! Вот как жила Москва в годы ВОВ-16

Андрей Горбунов, заведующий научно-методическим отделом Музея Победы (Россия):
На территории бывшего Советского Союза нет такой семьи, где кто-то бы не воевал, например, или не ковал Победу на заводах, в колхозах. Все как один, весь советский народ приближал эту Победу. Просто кто-то с оружием в руках, а кто-то у станка, делая снаряды.

Когда линия фронта находилась всего в нескольких десятках километров от советской столицы, в годовщину Октябрьской революции на Красной площади военный парад демонстрирует высокую твердость духа Красной армии.

Грандиозная московская битва станет тем событием, после которого не только поднимется боевой дух Красной армии, но и будет проведено первое крупное наступление, в ходе которого фашистов отбросят на сотни километров от столичных рубежей. Миф о непобедимости немецкой армии разрушен.

В метро даже детей рожали! Вот как жила Москва в годы ВОВ-19

Борис Юлин, военный историк (Россия):
Война перешла в затяжную форму, которая для Германии была однозначно проигрышной. Но для того, чтобы разгромить немцев под Москвой, потребовался и массовый героизм, то есть когда с юга к Москве жители в свой город и к Москве не пустили войска Гудериана. Пока резервы накапливались для нанесения контрудара под Москвой. Это, по сути, и есть начало перелома во Второй мировой войне.

Гитлеровцы планировали отправить все население столицы Союза в концлагеря за славянское происхождение, а на месте выжженной Москвы создать водохранилище, чтобы ничто не напоминало в дальнейшем о существовании здесь какой-либо другой цивилизации. Но их планам, к счастью, не суждено было сбыться.

В метро даже детей рожали! Вот как жила Москва в годы ВОВ-22

Александр Дюков, директор фонда содействия актуальным историческим исследованиям «Историческая память» (Россия):
Это не просто война, которая когда-то была, в которой когда-то наши предки совершали героические поступки. Хотя вне всякого сомнения, что они совершались. Это война, благодаря Победе в которой мы живем.

В метро даже детей рожали! Вот как жила Москва в годы ВОВ-25

В Измайлово проходил один из оборонительных рубежей Москвы. Сейчас здесь о тех событиях напоминает легендарная «Катюша». Сегодня она величественно возвышается на постаменте площади Мужества как напоминание будущим поколениям. В свое время эта техника принимала участие в решающих сражениях. На пути к Москве «Катюша» помогала обезвредить фашистские войска на крупнейшем железнодорожном узле в Орше, где дала свой первый реактивный залп. А наши войска получили несколько драгоценных суток для укрепления обороны столицы советского государства. 

В метро даже детей рожали! Вот как жила Москва в годы ВОВ-28

Марина Смирнова, внучка Героя Российской Федерации, капитана Ивана Флера:
Когда я вижу «Катюши», конечно, мое сердце всегда переворачивается. Здесь нет сомнения.

Марина Смирнова – внучка отважного Героя, который командовал первыми «Катюшами». 6 октября 1941-го фашистам удалось вплотную приблизиться к батарее капитана Флерова. Попав в засаду, бойцы расстреляли оставшиеся снаряды. Новая стратегическая разработка могла попасть к врагу. Капитан отдал приказ ликвидировать БМ-13. Чтобы ненавистники не разгадали тайну «Катюши», последней на воздух взлетела и машина Флерова. Капитану было всего 36. 

Марина Смирнова:
Это все пронизывает насквозь. Я лично благодарна судьбе, что о деде стало известно. Ведь могли совершенно этого не знать. Сколько таких безымянных солдат!

О подвиге Героя помнят в Беларуси.

В метро даже детей рожали! Вот как жила Москва в годы ВОВ-31

Марина Смирнова:
Белорусская земля для меня тоже очень памятная. Я была и на открытии памятника в Орше. И совсем недавно, буквально года полтора, ко мне обратились из школы, которая находится на улице Флерова, попросили дать согласие на присвоение имени Ивана Андреевича школе.

Мои поздравления с 9 Мая для всех белорусов. Я желаю вам мирного неба, здоровья, достатка в ваших семьях и всего вам самого-самого доброго.

Героизм при защите Москвы в Великую Отечественную проявили тысячи бойцов и командиров. Около миллиона защитников столицы были награждены медалью «За оборону Москвы».

В метро даже детей рожали! Вот как жила Москва в годы ВОВ-34

Оксана Семашко, корреспондент:
Обелиск «Москва – город-герой». Этот монумент был открыт спустя 12 лет после того, как столице России присвоили звание города-героя. Вся эта композиция олицетворяет советский народ, сплоченный единой целью – победить врага.

Сегодня народы едины в желании сохранить память о подвигах дедов и прадедов. 

В метро даже детей рожали! Вот как жила Москва в годы ВОВ-37

Иван Старовойтов, председатель ветеранской организации бывших малолетних узников фашизма по северо-восточному округу Москвы:
Я сам белорус и считаю своим долгом передать большой привет родным белорусам, пожелать им счастья, здоровья, поздравить их с Днем Победы!

Ивану Старовойтову 86. И все эти годы он вспоминает, как шестилетним ребенком пробыл больше двух лет в концлагере под Оршей. Любое неповиновение карателям там заканчивалось экзекуцией. Но несмотря ни на что они выстояли. 

В метро даже детей рожали! Вот как жила Москва в годы ВОВ-40

Иван Старовойтов:
Мы гордимся подвигами нашей Красной армии и подвигами защитников Брестской крепости, тех, кто освобождал Минск, родную нашу столицу, тех, кто освобождал другие города. То, что правительство Беларуси проводит линию на укрепление единства союза России и Беларуси. Это совершенно правильно.

# Великая Отечественная война # общество # Оксана Семашко # Фотофакт

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