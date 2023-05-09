В метро даже детей рожали! Вот как жила Москва в годы ВОВ

В планах фашистской Германии захват Москвы имел первостепенное значение. Гитлер ставил перед вермахтом задачу: за пять месяцев разгромить Советский Союз. При этом захват Москвы означал бы как в политическом, так и в экономическом отношении решающий успех.

Уже в первые дни войны столицу начали готовить к обороне. В целях защиты от фашистских бомбардировщиков над городом запускались дирижабли, проводилась маскировка зданий. Были перекрашены в черный цвет купола соборов, зачехлены звезды на башнях Кремля, были установлены фанерные декорации домов – все для того, чтобы Москва стала неузнаваемой для вражеских летчиков. Первый налет немецкая авиация совершила через месяц после начала Великой Отечественной войны.

Юрий Кнутов, военный историк, директор Музея войск ПВО (Россия):

Командующий вторым воздушным флотом Германии фельдмаршал Кессельринг говорил своим командирам экипажей, эскадрилий о том, что бояться нечего, у русских нет ни зениток, нет летчиков, которые умеют летать ночью, вести боевые действия и тем более нет аэростатов заграждения. И они полетели, абсолютно в общем-то надеясь на легкую прогулку, то, что Москва будет гореть факелом. Закончилось это тем, что 10 % немецких самолетов (22 самолета) были уничтожены.

Люди создавали группы самозащиты: занимали посты на чердаках и крышах, тушили зажигательные бомбы. Важным стратегическим объектом становится метро. В военное лихолетье в Москве работала 21 станция. На ночь москвичи брали самое необходимое и спускались в подземку, чтобы уцелеть.

Александр Михайлов, специалист-историк Музея Победы (Россия):

Мы с вами находимся на станции Московского метрополитена, которая называется «Маяковская». Это, пожалуй, одна из самых известных станций метро, которая тогда мелькала в том числе на фото- и кинохронике. Мы с вами можем здесь увидеть москвичей, которые укрываются от немецких авианалетов на станции.

Подземка жила как полноценный город. В метрополитене работали магазины, библиотеки, парикмахерские и даже стихийный роддом. За время воздушных тревог в Московском метро появились на свет 217 малышей. Как только светало, транспортная артерия возобновляла работу, а горожане шли на предприятия и учебу. Несмотря на трудности, все – и в тылу, и на фронте – понимали: Победа – дело общее.

Андрей Горбунов, заведующий научно-методическим отделом Музея Победы (Россия):

На территории бывшего Советского Союза нет такой семьи, где кто-то бы не воевал, например, или не ковал Победу на заводах, в колхозах. Все как один, весь советский народ приближал эту Победу. Просто кто-то с оружием в руках, а кто-то у станка, делая снаряды. Когда линия фронта находилась всего в нескольких десятках километров от советской столицы, в годовщину Октябрьской революции на Красной площади военный парад демонстрирует высокую твердость духа Красной армии. Грандиозная московская битва станет тем событием, после которого не только поднимется боевой дух Красной армии, но и будет проведено первое крупное наступление, в ходе которого фашистов отбросят на сотни километров от столичных рубежей. Миф о непобедимости немецкой армии разрушен.

Борис Юлин, военный историк (Россия):

Война перешла в затяжную форму, которая для Германии была однозначно проигрышной. Но для того, чтобы разгромить немцев под Москвой, потребовался и массовый героизм, то есть когда с юга к Москве жители в свой город и к Москве не пустили войска Гудериана. Пока резервы накапливались для нанесения контрудара под Москвой. Это, по сути, и есть начало перелома во Второй мировой войне. Гитлеровцы планировали отправить все население столицы Союза в концлагеря за славянское происхождение, а на месте выжженной Москвы создать водохранилище, чтобы ничто не напоминало в дальнейшем о существовании здесь какой-либо другой цивилизации. Но их планам, к счастью, не суждено было сбыться.

Александр Дюков, директор фонда содействия актуальным историческим исследованиям «Историческая память» (Россия):

Это не просто война, которая когда-то была, в которой когда-то наши предки совершали героические поступки. Хотя вне всякого сомнения, что они совершались. Это война, благодаря Победе в которой мы живем.

В Измайлово проходил один из оборонительных рубежей Москвы. Сейчас здесь о тех событиях напоминает легендарная «Катюша». Сегодня она величественно возвышается на постаменте площади Мужества как напоминание будущим поколениям. В свое время эта техника принимала участие в решающих сражениях. На пути к Москве «Катюша» помогала обезвредить фашистские войска на крупнейшем железнодорожном узле в Орше, где дала свой первый реактивный залп. А наши войска получили несколько драгоценных суток для укрепления обороны столицы советского государства.

Марина Смирнова, внучка Героя Российской Федерации, капитана Ивана Флера:

Когда я вижу «Катюши», конечно, мое сердце всегда переворачивается. Здесь нет сомнения. Марина Смирнова – внучка отважного Героя, который командовал первыми «Катюшами». 6 октября 1941-го фашистам удалось вплотную приблизиться к батарее капитана Флерова. Попав в засаду, бойцы расстреляли оставшиеся снаряды. Новая стратегическая разработка могла попасть к врагу. Капитан отдал приказ ликвидировать БМ-13. Чтобы ненавистники не разгадали тайну «Катюши», последней на воздух взлетела и машина Флерова. Капитану было всего 36. Марина Смирнова:

Это все пронизывает насквозь. Я лично благодарна судьбе, что о деде стало известно. Ведь могли совершенно этого не знать. Сколько таких безымянных солдат! О подвиге Героя помнят в Беларуси.

Марина Смирнова:

Белорусская земля для меня тоже очень памятная. Я была и на открытии памятника в Орше. И совсем недавно, буквально года полтора, ко мне обратились из школы, которая находится на улице Флерова, попросили дать согласие на присвоение имени Ивана Андреевича школе. Мои поздравления с 9 Мая для всех белорусов. Я желаю вам мирного неба, здоровья, достатка в ваших семьях и всего вам самого-самого доброго. Героизм при защите Москвы в Великую Отечественную проявили тысячи бойцов и командиров. Около миллиона защитников столицы были награждены медалью «За оборону Москвы».

Оксана Семашко, корреспондент:

Обелиск «Москва – город-герой». Этот монумент был открыт спустя 12 лет после того, как столице России присвоили звание города-героя. Вся эта композиция олицетворяет советский народ, сплоченный единой целью – победить врага. Сегодня народы едины в желании сохранить память о подвигах дедов и прадедов.

Иван Старовойтов, председатель ветеранской организации бывших малолетних узников фашизма по северо-восточному округу Москвы:

Я сам белорус и считаю своим долгом передать большой привет родным белорусам, пожелать им счастья, здоровья, поздравить их с Днем Победы! Ивану Старовойтову 86. И все эти годы он вспоминает, как шестилетним ребенком пробыл больше двух лет в концлагере под Оршей. Любое неповиновение карателям там заканчивалось экзекуцией. Но несмотря ни на что они выстояли.