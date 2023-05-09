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«Впервые вижу такую масштабную праздничную площадку». Что поразило иностранцев в Минске?

09 мая 2023 16:58
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Новости Беларуси. Победа, одержанная 78 лет назад, принадлежит не только белорусам. За мир сражались многие государства. 9 мая День Победы отмечают более 15 стран, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. Сегодня у праздничных локаций в Минске немало зарубежных гостей.  

«Впервые вижу такую масштабную праздничную площадку». Что поразило иностранцев в Минске?-1

Стать частью праздника в Беларуси, ощутить эту неповторимую атмосферу приезжают люди из разных уголков мира. И это не только жители стран, принимавших участие в Великой Отечественной: Россия, Казахстан, Эстония, Китай и Мьянма – поток иностранцев очень большой. Но 9 Мая всех нас объединяет один великий повод.  

«Впервые вижу такую масштабную праздничную площадку». Что поразило иностранцев в Минске?-4

Сегодня очень красиво. Прекрасные люди, прекрасные улицы.   

«Впервые вижу такую масштабную праздничную площадку». Что поразило иностранцев в Минске?-7

Из России приехали в город-герой Минск отмечать праздник – День Победы. Празднование в Минске вообще очень даже замечательное. Мы были в парке Победы, там стоит техника, были в Музее Великой Отечественной войны. И до сих пор, самое главное, реет флаг Советского Союза.  

За 2022 год Минск посетили представители порядка 150 стран. Дружелюбие и гостеприимность города-героя отмечают многие зарубежные гости. А сегодня столица во всей красе. Иностранцы с удовольствием делятся впечатлениями.  

«Впервые вижу такую масштабную праздничную площадку». Что поразило иностранцев в Минске?-10

Мне кажется, это замечательное мероприятие. Я впервые вижу такую масштабную праздничную площадку в Минске.  

«Впервые вижу такую масштабную праздничную площадку». Что поразило иностранцев в Минске?-13

Минск – очень добрый город. Он очень гостеприимный и жизнерадостный. Мне нравится Минск.  

«Впервые вижу такую масштабную праздничную площадку». Что поразило иностранцев в Минске?-16

Это очень красивый и тихий город. Мне очень нравится здесь.  

«Впервые вижу такую масштабную праздничную площадку». Что поразило иностранцев в Минске?-19

Особой популярностью у зарубежных гостей пользуются концертные площадки, фудкорты и фотозоны в центре Минска, а также ярмарка у Дворца спорта. Гулянья здесь продлятся до позднего вечера.  

# День Победы # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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