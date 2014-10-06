Сразу 300 молодых специалистов распредлились на Белорусский металлургический завод в 2014

Новости Беларуси. Свой 30-летний юбилей Белорусский металлургический завод отметил рекордным набором молодых специалистов. В этом году на предприятие прямо со студенческой скамьи пришли работать более трёхсот парней и девушек. О карьерных перспективах и надеждах вчерашних студентов в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломированный инженер Андрей Синецкий вот уже месяц осваивает профессию слесаря-ремонтника. Всё то, о чём он 5 лет только читал и слышал, сегодня приходится ремонтировать собственными руками.

Андрей Синецкий, молодой специалист, слесарь-ремонтник Белорусского металлургического завода:

Что интересно, то интересно. Ни разу не пожалел, что сюда пошёл.

Ещё полгода назад он и не думал о металлургии. Гидравлик по профилю, своё будущее парень связывал скорее с машиностроением. Однако всё определило распределение. Предприятие молодой инженер выбирал хоть и в последний момент, но абсолютно осознанно.

Андрей Синецкий:

Я оцениваю это место очень хорошо. Здесь есть работа. Есть куда расти. Металлургия у нас в стране развивается активно. Это прибыльное направление. Таких заводов мало в Беларуси. Да и БМЗ предприятие мирового уровня.

А вот Юрий Артемьев о металлургии мечтал со школы. В университет поступал на профильное отделение. До окончательного распределения несколько раз проходил на БМЗ практику. Так что в работу влился быстро. Днём подручный сталевара отдыхает перед ночной сменой.

Абсолютное большинство молодых специалистов завода живут в одном комфортабельном общежитии.

Юрий Артемьев, молодой специалист, подручный сталевара Белорусского металлургического завода:

Привыкать не пришлось. 5 лет в университете в общежитии и здесь теперь. Да и лица всё те же. Все друзья пришли, тоже распределили на БМЗ.

В этом году на БМЗ молодёжь брали оптом. Только из подведомственного колледжа на предприятие приняли свыше 160 человек. Зная свои потребности, на предприятии ещё 4 года назад приняли решение удвоить число мест в профильном учебном заведении.

Владимир Флоризяк, заместитель генерального директора по персоналу и идеологической работе Белорусского металлургического завода:

Прежде всего мы связывает такой большой набор молодых специалистов с интенсивным развитием завода. В 2013-2014 годы у нас очень большие стройки, реконструкции на заводе проводятся, вводятся новые технологии. Очень современное сложное оборудование. И мы понимаем, что без современных, новых знаний двигаться вперед нельзя. Поэтому мы сегодня привлекаем молодежь.

15 октября Белорусский металлургический отметит своё 30-летие. Главный подарок к юбилею - ввод суперсовременной технологической линии. Цех по производству различных типов металлопроката планируется запустить уже в декабре. А это 600 новых рабочих мест.