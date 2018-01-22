Как изготавливаются памятные значки и медали? Показываем пошаговый процесс

Наградные, корпоративные, сувенирные – все значки и медали дело рук умелого мастера. Для их создания не используются драгоценные металлы, здесь латунь, медь, томпак и мельхиор. А работу всё равно можно считать эксклюзивной, ведь каждый имеет свою особую форму и дизайн. На изготовление партии таких значков уходит от 20 до 60 дней. Всё начинается с эскиза.

Олег Крупец, художник-конструктор:

Если есть какая-то идея, композиция значка, основные элементы, тогда можно поработать на компьютере. Обычно значков бывает от двух до десяти вариантов уже в карандаше. Цвет прорабатывается, конечно, уже позже. В компьютере почистили, наложили правильные шрифты, распечатали его в том виде, в котором можем показать заказчику.

Когда эскиз готов, зеркальное изображение переносят на оргстекло, потом с его помощью на специальном станке по нему вырезают готовый рисунок на поверхности заготовки.