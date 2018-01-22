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Как изготавливаются памятные значки и медали? Показываем пошаговый процесс

22 января 2018 07:10
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Наградные, корпоративные, сувенирные – все значки и медали дело рук умелого мастера. Для их создания не используются драгоценные металлы, здесь латунь, медь, томпак и мельхиор. А работу всё равно можно считать эксклюзивной, ведь каждый имеет свою особую форму и дизайн. На изготовление партии таких значков уходит от 20 до 60 дней. Всё начинается с эскиза.

Как изготавливаются памятные значки и медали? Показываем пошаговый процесс -1

Как изготавливаются памятные значки и медали? Показываем пошаговый процесс -3

Олег Крупец, художник-конструктор:
Если есть какая-то идея, композиция значка, основные элементы, тогда можно поработать на компьютере. Обычно значков бывает от двух до десяти вариантов уже в карандаше. Цвет прорабатывается, конечно, уже позже. В компьютере почистили, наложили правильные шрифты, распечатали его в том виде, в котором можем показать заказчику.

Как изготавливаются памятные значки и медали? Показываем пошаговый процесс -6

Когда эскиз готов, зеркальное изображение переносят на оргстекло, потом с его помощью на специальном станке по нему вырезают готовый рисунок на поверхности заготовки.

Как изготавливаются памятные значки и медали? Показываем пошаговый процесс -9

Как создаётся значок? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# общество # Фотофакт # общество # Олег Крупец

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