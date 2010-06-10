Спорные вопросы выезда несовершеннолетних детей за границу в сопровождении одного родителя разрешит суд

МВД призывает граждан Беларуси проверять действительность своих паспортов заранее. По новому визовому кодексу Евросоюза, для въезда в шенгенскую зону нужно иметь документ, выданный не более 10 лет назад. А срок его действия должен истекать не более чем через три месяца после предполагаемой даты выезда.

Несовершеннолетние дети в сопровождении одного из родителей теперь смогут выезжать из страны без разрешения другого. Спорные вопросы разрешит суд, за исключением случаев, когда ребенок едет на лечение, оздоровление или консультацию.

Дмитрий Левченко, начальник отдела по паспортной работе и выезду за границу Департамента по гражданству и миграции МВД РБ:

– Законодательством предусмотрено возможность обращения второго законного представителя в суд с иском об установлении иного порядка выезда несовершеннолетнего, т.е. либо в присутствии второго представителя, либо с его письменного согласия. При этом истцу необходимо доказать суду тот факт, что выезд ребенка сопряжен с определенными угрозами для этого ребенка, либо существует угроза, что, например, мать вывезет ребенка за границу и больше не вернется.