Единый день приёма граждан проведут члены Президиума Совета Республики. Где можно записаться?

Новости Беларуси. Единый день приема граждан в исполкомах Минского района проведут в ближайший четверг, 3 июня, белорусские сенаторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Единый день приема граждан в исполкомах Минского района проведут в ближайший четверг, 3 июня, белорусские сенаторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Запись на него уже открыта в местных исполкомах Боровлян, Заславля, Мачулищ и Сеницы.
Там ждут звонков в рабочее время 1 и 2 июня.
Прием будут вести председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси, ее заместитель и председатели Постоянных комиссий верхней палаты парламента.