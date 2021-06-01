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Единый день приёма граждан проведут члены Президиума Совета Республики. Где можно записаться?

01 июня 2021 13:00
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Новости Беларуси. Единый день приема граждан в исполкомах Минского района проведут в ближайший четверг, 3 июня, белорусские сенаторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Единый день приёма граждан проведут члены Президиума Совета Республики. Где можно записаться?-1

Запись на него уже открыта в местных исполкомах Боровлян, Заславля, Мачулищ и Сеницы.

Единый день приёма граждан проведут члены Президиума Совета Республики. Где можно записаться?-4

Там ждут звонков в рабочее время 1 и 2 июня.

Единый день приёма граждан проведут члены Президиума Совета Республики. Где можно записаться?-7

Прием будут вести председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси, ее заместитель и председатели Постоянных комиссий верхней палаты парламента.

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Анатолий Исаченко # Сергей Сивец # Сергей Рачков # Фотофакт

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