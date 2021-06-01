Единый день приёма граждан проведут члены Президиума Совета Республики. Где можно записаться?

Новости Беларуси. Единый день приема граждан в исполкомах Минского района проведут в ближайший четверг, 3 июня, белорусские сенаторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запись на него уже открыта в местных исполкомах Боровлян, Заславля, Мачулищ и Сеницы.

Там ждут звонков в рабочее время 1 и 2 июня.