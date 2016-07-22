Специалисты по созданию конской упряжи: особенности профессии шорник

Нарядить лошадь – их золотых рук дело. Когда появились первые шорники, неизвестно, но уже в Древней Руси были мастера, которые изготавливали амуницию для княжеских лошадей. Специалисты по созданию конской упряжи всегда ценились высоко, ведь как управлять лошадью без уздечки и вести сельскохозяйственные работы без хомута!? Кстати, название этой редкой профессии происходит от слова «шоры» – это такие специальные пластины, которые надевают на голову лошади, чтобы закрыть ей обзор по бокам и предупредить испуг.

Белорусские шорники признаются, что самое сложное в работе – это сборка седла, малейшая погрешность может стоить удобства всаднику и здоровья лошади. Изначально делают каркас из дерева или металла, а затем обтягивают натуральной кожей, детали вот так кропотливо пришивают при помощи крючка и нити. Чтобы стать дизайнером конской упряжи, нужно не только огромное желание и терпение, но и познания в анатомии лошадей.

Не менее важны и «полевые» испытания. Шорники примеряют новые изделия на животных и дают седла на обкатку опытным наездникам – только так можно добиться максимально комфортной езды. Алена Ромейко раньше работала с трикотажем, но с удовольствием сменила платья на упряжь, ведь необычные заказы от цирков и киностудий, (такие, как седло для верблюда, слона или нарядная упряжь для собак), по силам не каждой швее.

Вот уже 20 лет шедевры конской упряжи создает Владимир Леонидович Руцкий , он – главный наставник для всех на производстве и передает свой опыт новому поколению шорников. Единственную школу шорников закрыли с развалом советского союза. Он с улыбкой рассказывает, что если раньше конская упряжь была скромной, то сейчас любят индивидуальность: декор в виде разноцветных строчек, уздечки со стразами, налобники с косичками – в общем творить можно в свое удовольствие.

Натуральную кожу шорники в основном берут на белорусских кожевенных фабриках, а вот модную фурнитуру из нержавеющей стали заказывают за рубежом. Татьяне Владимировне уникальное шорное дело передалось по наследству от отца и она уверяет, что качественное седло, выполненное с душой, может служить годами и передаваться из поколение в поколение.