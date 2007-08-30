Совсем скоро станет известно имя самой красивой жительницы Минска

Заключительное шоу "Мисс Минск 2007" состоится в рамках празднования 940-летия нашей столицы 8 сентября.

А пока претендентки на победу вовсю готовятся к борьбе за титул. В арсенале красавиц занятия актерским мастерством, гимнастикой и дефиле. И все это в промежутках между фотосессиями и примеркой нарядов. Так что есть чему поучиться даже тем, кто в профессии модели достиг уже всех мыслимых высот.

Яркий макияж, сногсшибательные наряды, безупречные улыбки - все это будет 8 сентября. А пока минимум косметики и максимум работы. Главное сегодня отточить мастерство дефиле, ведь далеко не все девушки профессиональные модели.

Всего 5 участниц этим искусством владеют в совершенстве - так что в предстоящем конкурсе стереотип об отсутствии шансов на корону у обычной девушки будет опровергнут. Возможно, канут в лету и ужасные истории о коварных соперницах, подпиливающих каблук. Опровергая все стереотипы, красавицы стараются держаться вместе.

Минск - настоящая ярмарка невест, и конкуренция здесь растет с каждым годом. Чтобы считаться настоящей столичной красавицей, симпатичного лица маловато. Самая красивая минчанка должна быть интересной во всех отношениях: поющей, танцующей и интеллектуально развитой. Поэтому сейчас девчонки не пудрят носы, а оттачивают данные природой таланты.

Ольга Сережникова, директор Национальной школы красоты: "Все они обладают какими то талантами и способностями. Есть которые закончили хореографическую школу, есть мастера спорта по художественной гимнастике, есть даже скрипачка. Каждой есть что показать."

При таких исходных данных, готовиться к соперничеству предстоит максимально серьезно. К тому же все красавицы минчанки, а значит и на преимущество в помощи родных стен рассчитывать некому.

