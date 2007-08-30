Православные и католики молятся об успехах юных граждан республики

Начиная с 30 августа службы проходят во всех православных храмах Беларуси. Планируется, что в День знаний, 1 сентября, в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе молебен об успешном начале учебного года отслужит митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси. 1-2 сентября в костелах будут освящать учебники и школьные принадлежности.

Напомним, в новом учебном году в Беларуси за парты сядет около миллиона 200 тысяч школьников, из которых около 93 тысяч придут в школу в первый раз.

