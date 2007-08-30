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Столица борется с неплательщиками коммунальных услуг

30 августа 2007 15:27
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В Минске продолжают радикально бороться с теми, кто предпочитает не оплачивать коммунальные услуги. Их предупреждают, штрафуют, арестовывают имущество и выселяют.

ЖЭСы обращаются к жильцам - оплатите счета! Задолженности  совсем не маленькие: в некоторых случаях долг  превышает 2 миллионный рубеж, но и эти суммы для хронических неплательщиков не показатель - в очереди банка их вряд ли встретишь, а в местной пивнушке - почти всегда.

Наталья Лаздовская, начальник отдела правовой работы  жилищного хозяйства Мингоисполкома: "На сегодняшний день ЖЭСами  передано в суд порядка  8 тысяч исков о взыскании  задолженности. Большинство этих исков судом удовлетворяются, оставшаяся часть, незначительная, находится на рассмотрении. Одна из самых действенных мер к нашим должникам - это приостановление оказания услуг. Как правило, это неблагополучные семьи, их процент среди неплательщиков превышает 50%." 

Если предупреждения и беседы не приносят  результата -    применяются  более убедительные методы: конфискация имущества, отключение воды и газа, подача исков на выселение.
Андрей Озеранский, главный инженер ЖЭС-36: "Это самый реальный  и самый результативный метод. После изъятия жильцы сразу же платят, не дожидаясь 10 дней. Когда человек лишится своего имущества, после того как ему будут отключены свет и вода, за имущество он будет более стойко бороться". 

В судах Минска  регулярно рассматриваются подобные дела. Взыскано более на 2-х миллиардов рублей.
Наталья Пётух, судья Первомайского районного суда: "В последнее время  приходится констатировать, что это около 20% и этот процент не уменьшается. По удовлетворённым искам ЖКХ, имущество изымается и реализуется для погашения долгов. Предлагается должнику добровольно исполнить обязательства, если этого не происходит, то на имущество  должника налагается арест".

Электричество, газ, телефон, водопровод - это  коммунальный рай только для сознательных жильцов; когда же приходит  время расчёта за этот "рай", кошельки некоторых минчан  закрываются так же плотно, как и   двери  перед нашей съёмочной группой, но ЖЭСы уверены: кто стучит, тому, обычно, открывают - рано или поздно,  с судом или без него.

 

# общество

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