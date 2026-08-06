В войсковой части 5527 прошли тактико‑специальные занятия по задержанию преступников в здании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личный состав выполнил учебную задачу: блокировал периметр и под руководством инструкторов отряда спецназначения «Гром» провел штурм помещений. Отработаны ключевые элементы: проникновение через дверные проемы, передвижение вдоль стен, зачистка замкнутых пространств, координация действий и управление группой. Основная задача – выработка устойчивых навыков работы в обстановке, максимально приближенной к боевой, и повышение психологической готовности к действиям в особых условиях. Занятия продолжаются в плановом режиме: личный состав совершенствует тактическую подготовку и взаимодействие в условиях повышенной сложности.