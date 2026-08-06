В Минске остановлена деятельность финансовой пирамиды с ущербом более 2,5 млн рублей

В столице сотрудники МВД при силовой поддержке спецподразделений пресекли деятельность преступной группы, создавшей финансовую пирамиду под видом образовательной интернет‑платформы. Двое минчан организовали фирму, через которую обещали стабильный доход, карьерный рост и эксклюзивные контракты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для «входа» требовалось купить коммерческую лицензию стоимостью от 200 до 5 тысяч долларов. На деле «обучение» представляло собой низкокачественные видеоматериалы, а обещанные контракты не существовали.

Владимир Горегляд, представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:

Для вовлечения новых участников использовались психологические манипуляции. Тех, у кого не было собственных средств на покупку лицензии, убеждали оформлять кредиты и микрозаймы. Основной целевой аудиторией были молодые люди от 18 до 24 лет. Фактически более 99 % денежных поступлений формировалось за счет взносов новых участников. Выплаты производились исключительно благодаря постоянному притоку новых клиентов. Реальной доходной деятельности организация практически не вела. На сегодня установлено 18 потерпевших. Общий ущерб составил более 127 тысяч рублей. По предварительным оценкам, количество потерпевших может превысить 500 человек, а общая сумма потерь – 2,5 миллиона рублей.

Задержаны два организатора и четыре соучастника, изъяты наличные, техника, документация и два дорогостоящих автомобиля. МВД напоминает: обещания быстрого заработка с обязательным первоначальным взносом – один из ключевых признаков финансовой пирамиды. Перед переводом денег необходимо проверять компанию и консультироваться с близкими.