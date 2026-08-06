Фестиваль «Безопасность с детства» пройдет 16 августа в Минске

В Минске впервые пройдет фестиваль, призванный сформировать у детей основы культуры безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Кушнер, первый заместитель директора Специализированной детско‑юношеской спортивно‑технической школы по автомотоспорту РГОО «ДОСААФ»:

16 августа у нас запланировано проведение первого республиканского межведомственного фестиваля «Безопасность с детства», который мы будем проводить на территории специализированной школы по автомотоспорту. У нас запланировано 8 локаций, где будут принимать участие различные ведомственные службы – это МЧС, здравоохранение, образование, ГАИ.

Правоохранители также ведут профилактическую работу с молодежью: в летние каникулы подросткам разъясняют ответственность за противоправные действия и рассказывают о схемах вовлечения в преступления.