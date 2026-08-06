Фестиваль «Безопасность с детства» пройдет 16 августа в Минске

В Минске впервые пройдет фестиваль, призванный сформировать у детей основы культуры безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске впервые пройдет фестиваль, призванный сформировать у детей основы культуры безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабное событие объединит педагогов, родителей и экспертов: в игровой форме ребят научат действовать при чрезвычайных ситуациях.
Мария Кушнер, первый заместитель директора Специализированной детско‑юношеской спортивно‑технической школы по автомотоспорту РГОО «ДОСААФ»:
16 августа у нас запланировано проведение первого республиканского межведомственного фестиваля «Безопасность с детства», который мы будем проводить на территории специализированной школы по автомотоспорту. У нас запланировано 8 локаций, где будут принимать участие различные ведомственные службы – это МЧС, здравоохранение, образование, ГАИ.
Правоохранители также ведут профилактическую работу с молодежью: в летние каникулы подросткам разъясняют ответственность за противоправные действия и рассказывают о схемах вовлечения в преступления.
Роман Бардеев, старший инспектор управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики Министерства внутренних дел Беларуси:
Хочу сказать, что в среднем за неделю подростками совершается более 20 преступлений, что ниже по статистике, чем в аналогичном периоде прошлого года. В первом полугодии нами проведен республиканский конкурс «#КиберПраво: твой щит в Сети», в котором приняло участие более 1000 детей. Этот конкурс направлен, уже свой ответ сам себя полагающий, на профилактику киберпреступлений. Очень качественные работы поступили к нам, жюри компетентно их оценило.
Системная работа продолжится и в учебном году: в сентябре запланирован комплекс мер по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.