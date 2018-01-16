Сотрудники МЧС приподняли ларек и спасли кота на Матусевича в Минске

Новости Беларуси. Прямо из-под остановки сотрудники МЧС 16 января достали кота. Тем самым спасли не только само животное, но и сердце хозяйки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На остановке на улице Матусевича кот вырвался из рук и спрятался под киоск. Хозяйка позвонила в МЧС. Такие случаи не входят в компетенцию спасателей, однако в тот момент помощь людям не требовалась, и сотрудники МЧС откликнулись. Они приподняли киоск и освободили кота.