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Сотрудники ГПК почтили память героев Великой Отечественной

07 мая 2024 13:58
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Память погибших в годы Великой Отечественной войны героев почтили 7 мая сотрудники Госпогранкомитета Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники ГПК почтили память героев Великой Отечественной-1

Цветы легли к братской могиле на бульваре Толбухина в Минске. Здесь покоятся останки более 10 тысяч советских военнопленных, партизан, подпольщиков и мирных жителей. В военные годы все они погибли от болезней, пыток и физических истязаний и были свезены сюда из ближайших казарм и лазаретов. Посвященные Дню Победы мероприятия пройдут во всех пограничных соединениях страны.

# Великая Отечественная война # общество

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