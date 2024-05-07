Сотрудники ГПК почтили память героев Великой Отечественной

Цветы легли к братской могиле на бульваре Толбухина в Минске. Здесь покоятся останки более 10 тысяч советских военнопленных, партизан, подпольщиков и мирных жителей. В военные годы все они погибли от болезней, пыток и физических истязаний и были свезены сюда из ближайших казарм и лазаретов. Посвященные Дню Победы мероприятия пройдут во всех пограничных соединениях страны.