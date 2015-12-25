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Сотни Дедов Морозов и Снегурочек пройдут по улицам Минска 25 декабря

25 декабря 2015 09:53
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Новости Беларуси. Праздничное шествие 25 декабря в Минске соберет более 800 новогодних персонажей. Стартует оно в 16.30 от площади Независимости.

Деды Морозы и сказочные персонажи пройдут по проспекту Независимости, улицам Ленина, Интернациональной и финишируют на площади Свободы. По окончании шествия минчанам представят аттракцион 3D-мэпинг на фасаде концертного зала "Верхний город". С помощью цифрового оборудования гости праздника смогут в режиме реального времени пообщаться с главным героем торжеств Дедом Морозом.

Напомним, 23 декабря шествие Дедов Морозов и других сказочных героев прошло в Витебске.

Одной из главных площадок для гуляния в Минске в новогоднюю ночь станет территория у Дворца спорта (с 23.00 до 4.00). Здесь перед минчанами и гостями города выступят известные белорусские артисты, а в 1.30 небо разукрасит праздничный фейерверк.

# общество # Новый год

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