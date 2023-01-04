Соцопрос: почти 70% белорусов считают 2022 год удачным

Новости Беларуси. Почти 70 % белорусов считают прошлый год удачным. Институт социологии Национальной академии наук опубликовал результаты опроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он проводился во всех областных городах, столице, райцентрах и сельских населенных пунктах. Их жители в нынешнем году больше всего желают соотечественникам здоровья и мира. По мнению 61 % респондентов, лично для них 2023 год будет лучше, чем минувший.