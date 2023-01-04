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Соцопрос: почти 70% белорусов считают 2022 год удачным

04 января 2023 10:12
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Новости Беларуси. Почти 70 % белорусов считают прошлый год удачным. Институт социологии Национальной академии наук опубликовал результаты опроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соцопрос: почти 70% белорусов считают 2022 год удачным-1

Он проводился во всех областных городах, столице, райцентрах и сельских населенных пунктах. Их жители в нынешнем году больше всего желают соотечественникам здоровья и мира. По мнению 61 % респондентов, лично для них 2023 год будет лучше, чем минувший.

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# Социологический опрос # общество # Фотофакт

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