Собираемся на отдых. Куда отправиться в поход в Беларуси?

Лето в разгаре, а значит пора собирать друзей и отправляться в поход. Если вы еще не успели оценить необыкновенно красивые Браславские озера или болото Ельня, то сейчас самое время познать все красоты Синеокой.

Серафим Давлат, руководитель туристических походов: Если брать во внимание городской туризм, это может быть пеший туризм по интересным местам как в городе, так и за городом. В Минске это, например, Минское море, Цнянка, а также различные парки и лесопарки, в которых тоже можно приобрести хороший опыт и хорошо отдохнуть. Особенно в сезон.

Анна Львова, организатор походов:

На Птичь тоже люди выезжают. Собираем много людей достаточно. Также еще велопоход, ездили на Дубровское водохранилище. Желательно, чтобы одежда была по погоде. Если есть дождь – дождевик.

Озеро Свитязь в Гродненской области – настоящая жемчужина белорусской природы. Кристально чистая и прозрачная вода останется в вашей памяти надолго.

Серафим Давлат:

Стоит выделить маршруты, которые хороши для так называемых походов выходного дня. Хорошо подходят маршруты на Голубые озера, можно подъехать на велосипеде, если вы подготовлены, либо же на машине. Также хороши меловые карьеры, особенно любанские, кричевские, гродненские. Для таких целей хорош заказник «Озеры» под Гродно. Вся линейка по направлению брестскому, столбцовские леса никто не отменял. Очень много красивых мест в направлении поселка Бобр. И, конечно же, жемчужина Витебщины – Дретуньский полигон с его песками, озерами, нетронутой природой.