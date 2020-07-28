Смотрите, как Брест праздновал 1001-й день рождения

Новости Беларуси. Брест отмечает свой 1001-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 июля – особенная дата в истории города: ровно 76 лет назад его освободили от немецко-фашистских захватчиков. Здесь первыми встретили врага и дольше остальных ждали заветную Победу.

«Брестская крепость-герой» – место, куда в этот день ведут все дороги. Утром цветы легли к Вечному огню в память о каждом погибшем за родной город. А вот ближе к вечеру памятные мероприятия сменила развлекательная программа.

Музыкальный фонтан в самом сердце Бреста – подарок на тысячелетний юбилей. Вода из сотни форсунков выстреливает точно в такт мелодии – от современных битов до узнаваемой классики. В День города он притягивает сотни людей на главный запуск сезона.

Фонтан очень нравится, детям особенно. Приятно, когда музыка играет. Город очень чистый, красивый. Любим Брест.

12 лет назад была, очень красивый город, изменился. Целую неделю хожу каждый день на прогулки. Здесь второй раз – специально пришли на поющие фонтаны посмотреть. Все красиво.

Очень много чего изменилось. Красиво все. Чисто, аккуратно все, настолько шикарно. Очень сильно изменился наш город. Прям выходишь – радостно.

С днем рождения, Брест!