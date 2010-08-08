Службу такси для инвалидов-колясочников решили создать в Минске

Пока в порядке эксперимента в городе работает всего одна спецмашина. К осени таксопарк увеличат до 10.

Это не машина, а настоящий трансформер. Здесь все предусмотрено для того, чтобы человек с ограниченными возможностями минимально зависел от водителя. Единственное, что извозчик может предложить: опустить гидравлический подъемник. Все остальное инвалид сделает сам.

Она путешествует даже в коляске. Людмила Тимофеевна в этом году уже побывала в Германии, Чехии и Италии. И все это не без помощи социального такси. За рубежом на такой машине ездила по магазинам и на экскурсии. Поэтому именно её пригласили на тест-драйв, чтобы внести последние правки. Ведь наша модель пробная, еще не обкатанная. Премьерный показ для будущих пассажиров будет только в сентябре. Поэтому сегодня на заметку взяли крепления для колясок и светодиодные лампочки для инвалидов по зрению.

Людмила Колмыкова, председатель правления Минской городской организации ОО «Белорусское общество инвалидов»:

Я всегда являюсь сторонником равноправия. То есть, я считаю, что инвалид имеет право не только поехать на такси в больницу, поликлинику, на учебу, но я хочу поехать в гости. Поэтому я считаю, что кроме такого такси, надо было бы предусматривать оказание платных услуг.

Впервые социальное такси в Минске появилось четыре года назад. Услугу оказывала частная компания. Люди с ограниченными возможностями брали машину в поликлинику и магазин. Пассажирам выдавали специальные талоны, где указывали номер удостоверения инвалида, маршрут и дату выезда. Но эксперимент провалился. Колясочники отказывались платить свою половину стоимости проезда. Коммерчески это стало невыгодно. А со временем появились слухи, что льготами стали пользоваться родственники и друзья инвалидов. Теперь это возьмут под контроль центры социального обслуживания.

Наталья Проскурова, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

В августе, совместно с «Минсктрансом», мы будем обкатывать, посмотрим нагрузку на этот вид транспорта — сколько желающих, сколько заявок. После этого более точно вынесем на рассмотрение сессии горсовета такой механизм.

Пока в городе всего одна такая машина. Но уже к октябрю их станет в десять раз больше. Заказы на такси будут принимать в районном центре социального обслуживания. В качестве эксперимента, сначала услуга будет бесплатной. Но позже на неё установят специальный низкий тариф. Кстати, пользоваться этими машинами, смогут не только инвалиды-колясочники, но и ветераны, а также одинокие люди.