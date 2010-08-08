Прямой эфир

В Минске на устранение колей на дорогах, появившихся из-за жары, будет потрачено 2 млрд рублей

08 августа 2010 14:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает генеральный директор предприятия «Горремавтодор» Иван Гуринович.

Появилось ли больше колей на дорогах в Минске в связи с жарой?

Да, количество колей увеличилось. В Минске мы выявили 230 мест колейности. На их устранение будет затрачено более 2 млрд рублей. Конечно, оставлять колеи мы не будем — это небезопасно для движения транспорта.

На сегодня около 30% работ мы выполнили. Работы ведутся исключительно в ночное время суток. Через недели 2-3, когда температура понизится, мы активизируем работы по устранению колейности.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Большой город», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
08 августа 2010 14:53

Уборочная кампания в Беларуси на финишной прямой

08 августа 2010 13:59

Сообщения белорусских синоптиков в последнее время все больше напоминают сводки боевых действий

07 августа 2010 19:04

Псевдограффити в Минске: возбуждено 3 уголовных дела за хулиганство