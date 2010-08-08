В Минске на устранение колей на дорогах, появившихся из-за жары, будет потрачено 2 млрд рублей

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает генеральный директор предприятия «Горремавтодор» Иван Гуринович.

Появилось ли больше колей на дорогах в Минске в связи с жарой?

Да, количество колей увеличилось. В Минске мы выявили 230 мест колейности. На их устранение будет затрачено более 2 млрд рублей. Конечно, оставлять колеи мы не будем — это небезопасно для движения транспорта.

На сегодня около 30% работ мы выполнили. Работы ведутся исключительно в ночное время суток. Через недели 2-3, когда температура понизится, мы активизируем работы по устранению колейности.

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