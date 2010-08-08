Люди самой созидательной в мире профессии отмечают свой профессиональный праздник – День строителя

Поздравления в адрес белорусских строителей направил Президент Александр Лукашенко. Нашу страну в последнее время часто сравнивают с одной большой стройплощадкой. И неспроста. Ведь только в нынешнем году и только в столице возведено почти полмиллиона квадратных метров жилья.

Кроме объемов, строители постоянно повышают и качество своей работы. Ставку делают также на энергоэффективность и новейшие технологии.

Кстати, в самое ближайшее время корректировать недочеты смогут еще на стадии проектирования.

Александр Селезнев, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Сегодня есть программы, которые позволяют делать планы в 3D-форматах. Где ты можешь войти, походить по этим комнатам, по этим помещениям изнутри. Посмотреть, как оно будет выглядеть — это совершенно другой уровень. Этот уровень наши институты будут иметь в этом году.