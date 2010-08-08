Люди самой созидательной в мире профессии отмечают свой профессиональный праздник – День строителя

Кроме объемов, строители постоянно повышают и качество своей работы. Ставку делают также на энергоэффективность и новейшие технологии.
Кстати, в самое ближайшее время корректировать недочеты смогут еще на стадии проектирования.
Александр Селезнев, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:
Сегодня есть программы, которые позволяют делать планы в 3D-форматах. Где ты можешь войти, походить по этим комнатам, по этим помещениям изнутри. Посмотреть, как оно будет выглядеть — это совершенно другой уровень. Этот уровень наши институты будут иметь в этом году.