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Люди самой созидательной в мире профессии отмечают свой профессиональный праздник – День строителя

08 августа 2010 14:57
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Поздравления в адрес белорусских строителей направил Президент Александр Лукашенко. Нашу страну в последнее время часто сравнивают с одной большой стройплощадкой. И неспроста. Ведь только в нынешнем году и только в столице возведено почти полмиллиона квадратных метров жилья.

Кроме объемов, строители постоянно повышают и качество своей работы. Ставку делают также на энергоэффективность и новейшие технологии.

Кстати, в самое ближайшее время корректировать недочеты смогут еще на стадии проектирования.

Александр Селезнев, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:
Сегодня есть программы, которые позволяют делать планы в 3D-форматах. Где ты можешь войти, походить по этим комнатам, по этим помещениям изнутри. Посмотреть, как оно будет выглядеть — это совершенно другой уровень. Этот уровень наши институты будут иметь в этом году.

# общество

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