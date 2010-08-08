В Минске до 2020 года появятся 22 транспортные развязки

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает генеральный директор предприятия «Горремавтодор» Иван Гуринович.

Где в Минске сейчас строятся транспортные развязки?

В Минске у нас запланирована громаднейшая программа по строительству транспортных развязок. Она предусматривает строительство до 2020 года 22 развязок. Сейчас мы сократили эту программу в связи с тем, что в Минске в 2014 году будет проводиться чемпионат мира по хоккею. К этому мероприятию мы должны полностью завершить ремонт Партизанского проспекта — от ул. Ленина до МКАД — сделать его 8-полосным, также ул. Ташкентскую с развязкой на МКАД, на ул. Кабушкина реконструировать мост (вывести за габариты на 8 полос), то есть параллельно будет построен еще один мост, на ул. Крупской сделать уширения, ул. Маяковского связать с Лошицей до Червенского рынка — сделать 3-ярусную развязку.

Развязку Денисовская-Маяковского мы планируем сдать к 1 сентября 2011 года. Вообще, вся ул. Маяковского преобразится: она будет 8-полосной (одну часть мы уже сдали).

Что касается пр. Держинского, то от ул. Клары Цеткин до МКАД будет 1 мост и 2 развязки. Ул. Жукова сейчас ремонтируется и к концу года будет сдана. В сентябре у нас будет проектная документация по развязке Алибегова-Держинского, и в ноябре-декабре мы планируем начать работы.

Мы ведем работы по ул. Тимирязева. В этом году планируем начать работы на развязке Орловская-Тимирязева: сделать уширения и 2-уровневую развязку до ул. Саперов.

Мы сделаем 3-е кольцо, чтобы сегодня, например, не ехать на рынок «Ждановичи» по пути пр. Пушкина-ул. Тимирязева. Можно будет выехать с ул. Притыцкого на ул. Тимирязева и дальше — к рынку «Ждановичи».

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