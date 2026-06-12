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Совместная тренировка внутренних войск и ОМОН прошла в войсковой части 3310

12 июня 2026 06:21
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Действия в сложной обстановке. В войсковой части 3310 прошла совместная тренировка по боевому и тактическому слаживанию с бойцами ОМОН Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместная тренировка внутренних войск и ОМОН прошла в войсковой части 3310-2

Отрабатывали действия в условиях, максимально приближенных к реальным. Первым этапом стало деблокирование колонны маневренного отряда при выдвижении в заданный район. 

Совместная тренировка внутренних войск и ОМОН прошла в войсковой части 3310-4

Бойцы показали скорость реакции, уверенно нейтрализовали условного противника и обеспечили безопасность маршрута. Далее подразделения перешли к пресечению массовых беспорядков на территории административного здания. Особое внимание – тактике применения специальных средств, построению инженерных заграждений и локализации нарушителей.

Ключевой элемент тренировки – использование беспилотников для разведки и координации действий наземных групп. С воздуха корректируется движение подразделений, оценивается обстановка и выявляются возможные угрозы. В командовании отмечают: такие занятия позволяют повышать индивидуальное мастерство, укреплять взаимодействие между внутренними войсками и ОМОН и подтверждают высокую готовность к защите безопасности граждан и конституционного строя страны в любой оперативной обстановке.

# Вооруженные силы # Вооруженные силы Беларуси # Вооруженные силы Республики Беларусь

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